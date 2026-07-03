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    Madison Square Garden recibe la boda de Taylor Swift y Travis Kelce entre estrictas medidas de seguridad

    EFE
    Madison Square Garden recibe la boda de Taylor Swift y Travis Kelce entre estrictas medidas de seguridad
    La Séptima Avenida está cerrada al tráfico ante la anunciada boda de Taylor Swift con Travis Kelce. EFE

    Las celebraciones de la esperada boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce comenzaron en la tarde de este viernes en Nueva York, con un amplio despliegue de seguridad en torno al Madison Square Garden, donde cerca de un millar de invitados se empezaron a reunir en una exclusiva fiesta que ha despertado una gran expectación.

    +info

    Madison Square Garden, sede de grandes eventos y ahora también de la boda de Taylor Swift

    Decenas de vehículos comenzaron a llegar al recinto mientras centenares de seguidores se concentraban en los alrededores con la esperanza de ver a algunas de las numerosas celebridades invitadas.

    La Policía de Nueva York cerró varias calles en torno al estadio y desplegado un imponente dispositivo para controlar el acceso y el tráfico.

    Las celebraciones arrancaron con la apertura de puertas y un cóctel previo a la ceremonia, prevista sobre la pista del emblemático recinto, seguido de una recepción que se prolongará hasta la madrugada, según un memorando interno de la policía difundido por medios locales.

    Madison Square Garden recibe la boda de Taylor Swift y Travis Kelce entre estrictas medidas de seguridad
    Los invitados llegan al Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. EFE/EPA

    Aunque no está confirmado oficialmente si la pareja contraerá matrimonio durante el evento o si ya lo ha hecho en privado, la jornada fue organizada como una gran celebración nupcial con etiqueta de gala y alrededor de mil asistentes, agregó el medio The New York Times.

    Entre los invitados figuran Bradley Cooper, Emma Stone, Reese Witherspoon y Dakota Johnson o Selena Gomez y figuras de la NFL vinculadas a Kelce, según medios de entretenimiento y publicaciones en redes sociales. Se ha visto la llegada o se espera la presencia de otras celebridades como Hugh Grant, Karlie Kloss, Lena Dunham o Jason Sudeikis.

    Madison Square Garden recibe la boda de Taylor Swift y Travis Kelce entre estrictas medidas de seguridad
    nvitados llegan al Madison Square Garden antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. EFE

    Además, se espera una actuación de Stevie Nicks, amiga de Swift y colaboradora de la cantante.

    La elección del Madison Square Garden, uno de los escenarios más icónicos de Nueva York, sorprendió a muchos seguidores de la pareja, que especulaban con una ceremonia más discreta.

    Sin embargo, el recinto permite controlar el acceso y la privacidad a un acontecimiento que además coincide con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

    EFE

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