‘Magnifica Humanitas’, una encíclica sobre la dignidad humana como centro del avance tecnológico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La primera encíclica del papa León XIV está dedicada a la inteligencia artificial. En este artículo profundizamos en su significado.

“Magnifica Humanitas es la encíclica social más ambiciosa desde la Laudato si de Francisco. León XIV no condena la IA sino que la somete al criterio más exigente que existe: la dignidad infinita de cada persona humana. Su gran aporte es teológico y político a la vez: quien controla la tecnología tiene hoy más poder que muchos Estados, y eso es una pregunta moral que la Iglesia no puede eludir". Así resume Hernán Olano, doctor en derecho canónico y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, el significado de la Encíclica del Papa León XIV Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial, un documento que consta de 245 numerales, unas 224 citas a pie de página y cinco capítulos.

La encíclica se puede leer desde este lunes 25 de mayo, cuando fue hecha pública por el propio León XIV, quien pronunció un discurso en el Aula del Sínodo. Nunca antes había ocurrido que un Papa estuviera presente en el Aula en la que se presenta al público uno de sus documentos magisteriales —señala la nota del Vaticano que reporta el hecho—. Y agrega: Es también la primera vez que, además de cardenales y profesores, junto al Pontífice están sentados expertos en alta tecnología.

Y no es para menos, la Iglesia católica reconoce que los tiempos que corren así lo exigen.

“En este momento clave de la historia, la Iglesia está llamada a descifrar las nuevas cosas a la luz del Evangelio y de la dignidad humana. Hace 135 años mi venerable predecesor, León XIII observó la situación de los obreros, de sus familias desarraigadas y de las nuevas formas de pobreza generadas por la rápida transformación industrial, comprendió que la Iglesia no podía permanecer al margen [...]“, dijo el papa durante su discurso en el Vaticano.

“Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar con consecuencias quizás aún mayores, la IA ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta decisiones que configuran la convivencia humana [...] Magnifica Humanitas nació de la escucha a científicos e ingenieros que trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar el sufrimiento inmenso, a líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas, a padres y maestros profundamente preocupados por el futuro de las nuevas generaciones [...]”, manifestó.

Entendiendo la encíclica

La inteligencia artificial debe ser desarmada, asegura el Papa. Y para desentrañar el significado de Magnifica Humanitas este diario entrevistó al doctor en derecho Hernán Olano.

¿Cuáles son los principios universales que rodean esta encíclica?

1. La dignidad ontológica de la persona humana. La encíclica sostiene que todo ser humano posee una dignidad inherente por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esta dignidad no depende de la productividad, la eficiencia o el éxito.

2. El bien común. La inteligencia artificial debe estar al servicio de toda la humanidad y no de intereses económicos, militares o ideológicos particulares.

3. La solidaridad y la fraternidad universal. La tecnología debe favorecer relaciones humanas más justas y fraternas, evitando nuevas formas de exclusión y desigualdad.

4. La primacía de la verdad. La encíclica advierte contra la manipulación informativa y la desinformación algorítmica, defendiendo la verdad como fundamento de la convivencia democrática.

5. La responsabilidad ética en el uso de la técnica. Toda innovación tecnológica debe someterse a criterios morales, jurídicos y humanistas.

6. La libertad humana. El documento rechaza las nuevas esclavitudes digitales y la dependencia tecnológica.

7. La paz y el rechazo de la guerra tecnológica. León XIV condena expresamente el uso de la IA en sistemas de armas autónomas y denuncia la instrumentalización bélica de la tecnología.

¿Cuáles considera usted que son los cinco aspectos más importantes que componen la encíclica?

⦁ La centralidad de la dignidad humana. Toda la encíclica gira en torno a la idea de que la persona humana jamás puede ser reducida a datos, algoritmos o productividad.

⦁ La crítica al paradigma tecnocrático. León XIV cuestiona la idea de que el progreso técnico sea automáticamente progreso moral.

⦁ La regulación ética de la inteligencia artificial. El Papa insiste en la transparencia, la gobernanza y la responsabilidad ética de quienes desarrollan sistemas de IA.

⦁ La defensa del trabajo humano. La automatización no puede justificar la precarización laboral ni el desplazamiento indigno de millones de trabajadores.

⦁ La construcción de una civilización del amor. La encíclica propone una cultura de paz, diálogo y fraternidad frente a la lógica del poder tecnológico y militar.

¿Cómo se puede entender la «custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial» desde la religión, siendo un fenómeno o un desarrollo de la tecnología, es decir, muy lejano a la religión?

Aunque la inteligencia artificial pertenece al ámbito tecnológico, sus consecuencias afectan directamente la comprensión de la persona humana, la libertad, la verdad, la dignidad y la convivencia social; todos ellos son temas profundamente religiosos y antropológicos.

La religión no se ocupa solamente de lo sobrenatural, sino también del sentido último de la existencia humana. Por eso, la Iglesia considera que no puede permanecer indiferente frente a tecnologías capaces de transformar la conciencia, el trabajo, la política, la guerra y las relaciones humanas.

La expresión “custodia de la persona humana” significa proteger aquello que hace verdaderamente humano al ser humano: su libertad, su conciencia moral, su capacidad de amar, de buscar la verdad y de abrirse a Dios. La encíclica rechaza la idea transhumanista según la cual la tecnología podría reemplazar o superar la condición humana. Para León XIV, el desarrollo tecnológico debe servir a la persona y no sustituirla.

Desde la teología cristiana, la persona humana es irreductible a un cálculo matemático. Ningún algoritmo puede agotar la profundidad espiritual, moral y trascendente del ser humano.

Valor magisterial y doctrinal

Olano explicó que las encíclicas no constituyen, en sentido estricto, leyes canónicas universales como las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, poseen valor magisterial y doctrinal. “Se trata de documentos del Magisterio pontificio ordinario, mediante los cuales el Romano Pontífice orienta a la Iglesia sobre cuestiones doctrinales, morales, sociales o pastorales”. Magnifica Humanitas, indicó, se inserta especialmente en el ámbito de la Doctrina Social de la Iglesia. Por ello, su relevancia jurídica se relaciona con principios interpretativos y orientadores para la acción pastoral, educativa y social de la Iglesia.

Desde el punto de vista canónico, la encíclica puede influir en:

• La interpretación de los derechos y deberes de los fieles (cc. 208-223).

• La formación ética en universidades y centros católicos.

• Las orientaciones de las conferencias episcopales.

• La elaboración futura de documentos normativos sobre inteligencia artificial.

Por tanto, mencionó Olano, aunque no sea una ley positiva en sentido técnico, sí constituye una norma doctrinal y moral de altísima autoridad dentro de la Iglesia.

Cómo se elaboró Magnifica Humanitas

Consultado sobre el proceso que habría tenido lugar para llegar a la construcción de esta encíclica, Olano expresó que no existe todavía una descripción oficial y exhaustiva, pero que el contenido de la encíclica permite identificar un proceso de maduración doctrinal y pastoral que se desarrolló durante aproximadamente una década y en, al menos, cinco etapas:

1. Desarrollo previo de la Doctrina Social de la Iglesia. Desde León XIII y la “Rerum novarum”, la Iglesia ha venido reflexionando sobre los impactos de cada revolución tecnológica. La revolución digital y la inteligencia artificial constituyen el nuevo escenario histórico.

2. Aportes del pontificado de Francisco. Durante el pontificado de Francisco se realizaron múltiples encuentros internacionales sobre ética de la inteligencia artificial, algoritmos, dignidad humana y protección de datos. El Vaticano promovió diálogos con universidades, empresas tecnológicas y organismos internacionales.

3. Participación de dicasterios vaticanos. Probablemente intervinieron especialistas vinculados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Dicasterio para la Cultura y la Educación, así como expertos de la Pontificia Academia para la Vida.

4. Participación interdisciplinaria. Es razonable afirmar que participaron teólogos, filósofos, canonistas, expertos en ética, científicos de datos, juristas, sociólogos, economistas y especialistas en tecnología.

5. Influencia de debates internacionales. Las preocupaciones sobre armas autónomas, manipulación algorítmica, desempleo tecnológico y transhumanismo demuestran que la encíclica dialoga con debates globales desarrollados en Naciones Unidas, la Unión Europea y centros académicos internacionales.

“Magnifica Humanitas constituye una de las reflexiones más ambiciosas del Magisterio reciente sobre la relación entre tecnología y dignidad humana. León XIV propone una visión profundamente humanista y cristiana de la inteligencia artificial, evitando tanto el rechazo absoluto de la tecnología como la aceptación acrítica del paradigma tecnocrático”, apuntó el catedrático colombiano.

Olano concluye señalando que la encíclica sitúa la cuestión tecnológica dentro de un horizonte moral y espiritual más amplio: la construcción de una civilización del amor, fundada en la verdad, la justicia, la libertad y la fraternidad universal.