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    ESPECTÁCULO MUSICAL

    Marc Anthony regresa a Panamá con sus grandes éxitos

    El evento se celebrará el 7 de diciembre en el estadio Rommel Fernández.

    Getzalette Reyes
    Marc Anthony regresa a Panamá con sus grandes éxitos
    Marc Anthony regresa a Panamá con sus grandes éxitos. EFE/Jesús Diges

    El cantante Marc Anthony volverá a presentarse en Panamá como parte del homenaje al Día de las Madres 2026, programado para el próximo 7 de diciembre en el estadio Rommel Fernández.

    +info

    Marc Anthony llegó y le cumplió a su público en el Rommel Fernández

    La participación del salsero fue anunciada este jueves por las productoras Showpro y Magic Dreams a través de sus redes sociales, donde lo confirmaron como el segundo artista del espectáculo.

    Con una trayectoria de más de tres décadas, Marc Anthony es una de las figuras más influyentes de la música latina y ha conquistado al público con éxitos como Vivir Mi Vida, Valió la Pena, Ahora Quién, Flor Pálida, Hasta Ayer, Qué Precio Tiene el Cielo y Tu Amor Me Hace Bien.

    El primer artista confirmado para el concierto fue el cantante y compositor puertorriqueño Wisin, conocido por integrar el exitoso dúo Wisin & Yandel y por una carrera como solista que incluye temas como Vacaciones, Escápate Conmigo y Que Viva la Vida.

    Getzalette Reyes

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