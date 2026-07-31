Marc Anthony regresa a Panamá con sus grandes éxitos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cantante Marc Anthony volverá a presentarse en Panamá como parte del homenaje al Día de las Madres 2026, programado para el próximo 7 de diciembre en el estadio Rommel Fernández.

La participación del salsero fue anunciada este jueves por las productoras Showpro y Magic Dreams a través de sus redes sociales, donde lo confirmaron como el segundo artista del espectáculo.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Marc Anthony es una de las figuras más influyentes de la música latina y ha conquistado al público con éxitos como Vivir Mi Vida, Valió la Pena, Ahora Quién, Flor Pálida, Hasta Ayer, Qué Precio Tiene el Cielo y Tu Amor Me Hace Bien.

El primer artista confirmado para el concierto fue el cantante y compositor puertorriqueño Wisin, conocido por integrar el exitoso dúo Wisin & Yandel y por una carrera como solista que incluye temas como Vacaciones, Escápate Conmigo y Que Viva la Vida.