Mariel García Spooner celebra histórico reconocimiento para el cine panameño

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

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La directora y productora Mariel García Spooner habla sobre el reconocimiento otorgado por el Latino Film Institute y Amazon MGM Studios, el mensaje de ‘La Residencia’ y los próximos pasos de una producción que busca estrenarse en 2027.

La película panameña La Residencia, dirigida por Mariel García Spooner, fue seleccionado para recibir el LFI Works in Progress Finishing Fund 2026, otorgado por el Latino Film Institute (LFI) en el marco del Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF), en colaboración con Amazon MGM Studios.

El fondo está destinado a apoyar largometrajes en etapa de postproducción que destacan por su propuesta artística, relevancia cultural y potencial para conectar con audiencias internacionales.

Este nuevo reconocimiento se suma a otros obtenidos por el proyecto, entre ellos el premio Yagán Films para la postproducción sonora en Chile durante el Festival de Málaga, el premio del Santiago Festival Internacional de Cine, que incluye un pase directo a su laboratorio Work in Progress, y el Premio Río Bravo para el diseño, edición y finalización del tráiler oficial.

La Residencia es una comedia dramática protagonizada por las actrices colombianas Xilena Aycardi y Marcela Carvajal, junto a la actriz panameña Diana Abouganem.

Además, La Residencia ha recibido respaldo del Fondo Cine de Panamá y del Programa Ibermedia, y fue distinguida con cuatro premios durante el Encuentro de Productores del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

La Prensa conversó con la directora Mariel García Spooner sobre el significado de este logro, el mensaje de la película y los próximos pasos del proyecto.

¿Qué significa para usted y para el equipo de La Residencia recibir el LFI Works in Progress Finishing Fund 2026?

Es una enorme emoción. Esta es la primera vez que una película panameña, e incluso centroamericana, obtiene un financiamiento de este tipo por parte de una fundación y un festival de cine en Estados Unidos para completar su proceso de realización.

Es algo verdaderamente maravilloso porque demuestra que nuestro cine tiene todas las posibilidades de trascender fronteras y llegar a otros países. Que una película que aún no está terminada ya esté siendo tomada en cuenta por festivales y organizaciones internacionales es una señal muy positiva para el proyecto y para la industria cinematográfica de la región.

¿Cómo recibió la noticia de que el proyecto había sido seleccionado?

Este es un fondo que se abre cada año y al que aplican películas que se encuentran en etapa de postproducción. En esta edición participaron más de 30 proyectos y nosotros resultamos seleccionados.

Recibir este respaldo es un verdadero impulso para culminar la película. El apoyo otorgado por el Latino Film Institute y Amazon MGM Studios representa un aliciente muy importante para completar la postproducción y avanzar hacia nuestro objetivo de estrenarla en 2027.

La Residencia ganó el LFI Works in Progress Finishing Fund, otorgado por el Latino Film Institute en el marco del Los Angeles Latino International Film Festival, en colaboración con Amazon MGM Studios.

¿De qué trata la película y qué temas busca abordar?

La Residencia es una película que habla sobre la amistad femenina en la adultez mayor. Sigue la historia de tres amigas mayores de 60 años, una de las cuales está a punto de perder todos sus bienes. Ante esa situación, sus compañeras deciden emprender juntas un proyecto para ayudarla.

Es una historia que combina humor y honestidad emocional, mientras aborda temas universales como la resiliencia, la reinvención personal, la pérdida, la identidad y la importancia de los vínculos humanos.

¿Qué mensaje espera que el público se lleve al ver la película?

Creo que la película invita a entender que no existe una fecha de expiración para vivir plenamente ni para perseguir aquello que uno desea.

Las personas pueden reinventarse, encontrar nuevos propósitos y construir nuevos caminos sin importar la edad que tengan. Nunca es demasiado tarde para reclamar el espacio que uno quiere ocupar en su propia vida. Es una película muy positiva en ese sentido y espero que motive a la audiencia a reflexionar sobre esas posibilidades.

‘La Residencia’ es el segundo largometraje de Mariel García Spooner, quien debutó con ‘Algo Azul’, una producción que tuvo recorrido por festivales internacionales y que fue nominada a los Premios Macondo en las categorías de Mejor Sonido y Mejor Dirección de Arte.

¿En qué etapa se encuentra actualmente la producción?

La película se encuentra en la etapa final de postproducción y la obtención de este fondo representa un impulso clave para completar ese proceso. Nuestro objetivo es finalizar todos los trabajos pendientes y tener la película lista para iniciar su recorrido de estreno en 2027.

Además de estar en la fase de postproducción de "La Residencia", la cineasta dijo que se encuentra en el desarrollo de otros guiones. Foto/Cortesía

¿Qué sigue ahora para el proyecto?

Todo el equipo recibió la noticia con muchísima emoción. Ahora toca seguir trabajando.

Estamos entrando en una fase muy importante que incluye la corrección de color, el diseño sonoro, la composición musical y la creación de todos los elementos gráficos que acompañan la película.

Es una etapa fascinante porque las películas suelen transformarse y crecer mucho durante este proceso. Estamos muy entusiasmados por comenzar esta nueva fase.

A su juicio, ¿han mejorado las oportunidades para las mujeres cineastas en la región?

Sí, definitivamente. Hoy vemos cada vez más directoras no solo en Panamá, sino en toda Latinoamérica. Eso es muy importante porque aporta nuevas voces y perspectivas al cine.

En mi caso particular, siempre procuro que exista representación femenina dentro de los equipos de producción y dirección con los que trabajo. En La Residencia, además, las protagonistas son mujeres. Creo que es importante seguir generando espacios de visibilidad y participación.

"La Residencia" es el segundo largometraje de Mariel García Spooner, quien debutó con "Algo Azul". Foto/Cortesía

¿Qué consejo les daría a las jóvenes panameñas que sueñan con hacer cine?

Que no dejen de soñar ni de crear. Es fundamental mantenerse activas, producir ideas y buscar oportunidades para aprender.

Si quieren dedicarse al cine, les recomendaría involucrarse en rodajes, conocer cómo funciona una producción y explorar las distintas áreas que forman parte de la industria. La práctica es fundamental para descubrir qué les apasiona realmente y cuál es la voz que quieren desarrollar dentro del cine.

Es importante darse la oportunidad de explorar, equivocarse y aprender. Solo así podrán encontrar el camino que desean seguir.