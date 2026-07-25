Más que un monumento: la historia del Cristo Redentor, el símbolo que mira sobre San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Subiendo la Calle P, ubicado en la cima de un cerro y visible desde distintos puntos de San Miguelito, el Cristo Redentor es uno de los principales símbolos del distrito. Su valor va más allá de lo religioso: su arquitectura, historia y ubicación lo han convertido en un referente del paisaje urbano y en un patrimonio que busca consolidarse como atractivo turístico y cultural.

La iglesia Cristo Redentor fue construida con el apoyo de una misión religiosa proveniente de Chicago, Estados Unidos, que participó en el financiamiento del proyecto e incorporó elementos de arquitectura internacional poco comunes en Panamá.

Cristo Redentor de San Miguelito. Foto: LP/San Miguelito

“Uno de los elementos que más destaca es su planta circular, muy distinta a otras iglesias del país. La misión que construyó y ayudó a financiar la iglesia trajo elementos arquitectónicos internacionales que quedaron plasmados en toda la obra”, explicó Gabriela Rogers, jefa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de San Miguelito.

Esa combinación de diseño moderno y ubicación privilegiada ha hecho que el monumento se convierta en un punto de referencia para quienes viven y transitan por el distrito.

“La iglesia tiene una importancia grandísima dentro del paisaje de San Miguelito porque está ubicada en un cerro y destaca tanto por su arquitectura como por el tamaño que tiene el Cristo. Se puede apreciar desde distintos puntos del distrito”, señaló Rogers.

Iglesia Cristo Redentor en San Miguelito. 08 de abril de 2025. Foto: Alexander Arosemena

Además de su valor arquitectónico, el sitio ofrece una vista panorámica de gran parte de San Miguelito, lo que le da un potencial adicional como destino para visitantes.

“Vale la pena visitar el Cristo Redentor porque, además de apreciar la arquitectura de la iglesia, desde aquí se tiene una vista increíble del distrito. También funciona como un mirador”, comentó.

Visitar el Cristo Redentor es una experiencia que combina historia, arquitectura y naturaleza. Desde la cima del cerro, los visitantes no solo pueden disfrutar de una vista panorámica de San Miguelito sino también de la ciudad de Panamá, tomar fotografías del paisaje, sentir la brisa y recorrer la iglesia para apreciar su singular diseño circular y su estilo arquitectónico.

El recorrido también conecta con el icónico letrero de “San Miguelito”, convertido en uno de los puntos favoritos para capturar una fotografía mientras se contempla el distrito desde las alturas.

Foto: Tomada de las redes

En 2014, la iglesia y el monumento fueron declarados patrimonio y sitio histórico mediante una ley, con el objetivo de garantizar su protección. Sin embargo, Rogers indicó que uno de los principales desafíos sigue siendo asegurar los recursos para su conservación.

“Se necesita financiamiento y recursos para poder mantener todo el sitio histórico. La ley establece una partida anual para su conservación, pero es necesario fortalecer esa gestión”, afirmó.

Vista desde la cima del Cristo Redentor en donde se aprecia parte de San Miguelito. Foto: LP/Anel Asprilla

Rogers considera que el siguiente paso debe ser convertir el Cristo Redentor en un espacio con mayor actividad cultural y turística.

“Necesitamos más activación cultural y actividades que hagan que la gente llegue al Cristo y tenga algo que hacer cuando lo visite”, expresó.

Para la Alcaldía, el Cristo Redentor reúne las condiciones para convertirse en uno de los principales sitios de interés de San Miguelito. Su historia, su arquitectura y el reconocimiento como patrimonio histórico lo posicionan como un espacio clave para fortalecer la identidad del distrito.