‘Más que una corona’: Yanelys Sánchez y el compromiso de la reina de la pollera con el folklore panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La reina designada del Festival Nacional de La Pollera 2026 reflexiona sobre el significado de su rol y el trabajo que implica representar una de las tradiciones más emblemáticas de la identidad cultural panameña.

A pocos días del inicio del Festival Nacional de la Pollera 2026, el 4 de julio, la reina designada del evento, Yanelys Sánchez, comparte sus expectativas en torno a esta celebración del traje típico panameño.

Yanelys, estudiante de cuarto año de Medicina, explicó que su designación llegó tras varios años de postulación formal mediante cartas.

Para ella, quien se define como “amante del folklore, de nuestra cultura y tradiciones”, asumir el rol de reina del festival representa un compromiso con la divulgación de las costumbres panameñas. “Dar docencia a quienes puedan tener dudas sobre nuestro traje típico”, destacó.

Según relata la joven oriunda de Las Tablas, fue su familia la que desde muy pequeña le compartió el amor por el folklore panameño. “Ellos han estado detrás de cada vestuario, cada sentimiento y cada presentación folklórica”, comentó, destacando que el amor por las tradiciones no fue algo impuesto, sino que “lo lleva en la sangre”.

Foto: Cortesía

“Desde muy pequeña bailaba en conjuntos típicos, participaba en las festividades celebradas en nuestro pueblo y de la fiesta más renombrada, la fiesta de Santa Librada”, aseveró.

En cuanto a su vínculo con la vestimenta tradicional, indicó que actualmente posee alrededor de diez polleras, cada una con un valor cultural y artesanal significativo.

Entre ellas, destaca una pollera talco en sombra elaborada por su bisabuela y heredada de su madre.

Sánchez recordó que su primera pollera también fue de este tipo, similar a la de su madre

Sobre su preparación como reina, señaló que asumir el rol ha requerido de mucha organización, responsabilidad y compromiso. “Una reina es mucho más que una corona, es la representación de un festival, un pueblo, tradición, fe y amor por nuestra cultura” indicó.

Foto: Cortesía

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con su equipo para resaltar la labor de los artesanos que preservan estas tradiciones.

Yanelys compartió que el calendario del festival contempla actividades como la entrada al pueblo el 4 de julio, a partir de las 4:00 p.m., la misa en el Puerto de Mensabé y su coronación el 11 de julio, así como el concurso infantil el 12 de julio.

Más adelante, el 19 de julio se realizará la Salve y procesión en honor a Santa Librada, mientras que del 20 al 23 de julio se desarrollarán los tradicionales concursos de polleras, violines, sombrero y camisilla y acordeones.

Foto: Cortesía

“Todo mi festival lo espero con gran ilusión porque en él no veo solo un sueño propio, sino un sueño de toda una familia”, reflexionó.

Finalmente, la futura reina invitó a las nuevas generaciones a recordar que “nuestra tradición es el reflejo de nuestra identidad y raíces”.

“Tenemos que ser defensores de nuestra cultura y costumbres pero sobre todo, vivirlas” concluyó.