El matrimonio igualitario en Panamá estará bajo la lupa de organismos internacionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Parejas del mismo sexo están a la espera para casarse en Panamá. En tanto, la marcha del ‘orgullo’ adelantará su movilización para apoyar a la ‘Sele’ en su juego este sábado

Los avances sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario en Panamá y la región volverán a colocarse en el centro del debate en un foro iberoamericano que la Fundación Iguales llevará a cabo este martes en el país, paralelo a la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El presidente de la Fundación Iguales, Iván Chanis Barahona, explicó a La Prensa que el país será sede de un espacio de diálogo hemisférico sobre derechos humanos, multilateralismo y, especialmente, el avance del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

El evento denominado ‘Fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desafíos desde el multilateralismo y la implementación de sus estándares ante los cambios globales’ tendrá lugar en el Hotel Sheraton, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

De acuerdo con Chanis, ya hay parejas esperando que el reconocimiento se dé para casarse en Panamá. Asegura que la sociedad panameña ha evolucionado y que el apoyo a las parejas del mismo sexo y a los derechos de personas LGBTIQ+ y de minorías ha venido creciendo de manera sistemática desde hace 10 años.

¿Pasan factura a políticos?

El defensor de derechos humanos resaltó que en las últimas elecciones, “todos los que basaron sus candidaturas en el discurso de odio, en hablar de manera violenta contra personas LGBT y contra el matrimonio civil, no fueron escogidos ninguno, desde candidatos a presidente hasta candidatos a representante”.

“¿Qué dice eso? Que Panamá ha cambiado y es una sociedad aún más inclusiva, donde persiste la tolerancia, donde no creemos en la violencia y donde sabemos que el desarrollo económico, que ha sido la gran bandera política a través de cualquier espectro ideológico, no está completo si no se da un desarrollo inclusivo”, afirmó Chanis.

Testimonios de afectados

Chanis Barahona recordó que la jurisprudencia interamericana ha instado a los Estados a garantizar igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo, lo que, según planteó, aún no se cumple plenamente en todos los países de la región.

Sostiene que en el caso de Panamá, “al no legalizarse o reconocerse el matrimonio igualitario, se ha perjudicado a muchas familias de parejas del mismo sexo, negándoles derechos básicos como poder aplicar juntos a un préstamo para comprar una casa, acompañar a su pareja en emergencias médicas, tener voz como una familia, criar y cuidar a sus hijos sin temor a perderlos”.

Sobre los que argumentan que no es necesario casarse para asegurar derechos para los cuales se puede recurrir a la parte legal, Chanis sostuvo que “el matrimonio sigue siendo la institución, no solo en Panamá, sino en todo el mundo, que reconoce la unión de dos personas que quieren formar una familia y quieren construir una vida juntos”.

Explicó que el foro también se coordina a través de una serie de campañas, como “Sí, acepto”, en la que la fundación comparte un año más historias de familias reales y de sus testimonios, para contar la historia, por ejemplo, de Ken y Álvaro, que desde hace más de 40 años han estado casados. Se casaron en Estados Unidos; uno es panameño y su esposo no puede tener los mismos procesos de regularización, por ejemplo, que otra pareja heterosexual en este caso que viviera en Panamá y tuviera ese derecho.

Diferencia entre el matrimonio religioso y el civil

El representante de la Fundación Iguales también subrayó la diferencia entre el matrimonio religioso y el civil, afirmando que el debate no involucra los ritos de ninguna iglesia, sino la regulación estatal de derechos.

En ese sentido, defendió que la ampliación del matrimonio civil no interfiere con las libertades religiosas, sino que se enmarca en el principio de no discriminación dentro de los sistemas democráticos.

Asimismo, argumentó que la evolución del reconocimiento de derechos en la región evidencia cambios sociales progresivos, con países vecinos que ya han aprobado el matrimonio igualitario, mientras otros mantienen restricciones legales.

Marcha del Orgullo Gay para exigir inclusión y respeto.

Marcha del orgullo se adelanta en apoyo a la Selección

En paralelo al foro, la Fundación Iguales confirmó la realización de la marcha del orgullo LGBTIQ+ este sábado en el Casco Antiguo, adelantándola respecto de la hora que estaba planificada.

La marcha iniciará a las 2:00 de la tarde desde la Cinta Costera 3 y recorrerá el Casco Antiguo.

“Vamos a salir a las 2:00 p.m. en pleno sol y el calor de Panamá, justamente para terminar a tiempo y apoyar a la selección a las 4:00 p.m. Llegaremos a un punto a ver el juego; en este caso vamos a La Azotea, ahí van a estar pantallas. Se ha pedido a las delegaciones que llevemos pañoletas rojas o signos rojos en apoyo a la marea roja, en apoyo a nuestra selección”, dijo Chanis.

La actividad contará con la participación de organizaciones culturales, sociales y académicas aliadas. “Caminemos con dignidad, en libertad, en orden y que nos acompañen las personas que creen en los derechos humanos, que creen en la democracia”, concluyó Chanis.