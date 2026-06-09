MiCultura inicia transición de la Biblioteca Nacional y crea comisión técnica para el proceso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La resolución publicada en ‘Gaceta Oficial’ establece la creación de una comisión encargada de coordinar el traspaso de bienes, documentación y recursos.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) formalizó el inicio del proceso de transición administrativa, operativa, documental y presupuestaria de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., ubicada en el parque Omar, en la ciudad de Panamá, así como de otras bibliotecas públicas del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución MC-OAL-R-157-2026, publicada en Gaceta Oficial, en cumplimiento de la Ley 175 de 2020, Ley General de Cultura. Dicha normativa establece como objetivo el desarrollo de una política pública inclusiva y participativa que promueva y salvaguarde las expresiones culturales, el patrimonio cultural panameño, el diálogo entre culturas y la cooperación internacional, como base para garantizar los derechos culturales y el desarrollo sostenible.

Comisión técnica liderará el proceso

Para coordinar la transición, se creó una Comisión Técnica adscrita al Despacho Superior de MiCultura, entidad encabezada por Maruja Herrera.

Este equipo estará integrado por representantes de áreas como Asesoría Legal, Administración y Finanzas, y Recursos Humanos, y tendrá entre sus funciones coordinar el traspaso institucional, levantar inventarios de bienes muebles y fondos bibliográficos, así como recomendar las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para garantizar la protección del patrimonio documental y la continuidad del servicio de la Biblioteca Nacional.

La resolución establece un plazo de 30 días hábiles para que la Fundación Pro Biblioteca Nacional de Panamá entregue toda la documentación administrativa y financiera requerida. Esto incluye listados de personal, informes financieros, inventarios de bienes y el estado de las cuentas ante la Caja de Seguro Social.

MiCultura enfatizó que el proceso deberá realizarse de manera ordenada y transparente, garantizando la salvaguarda del patrimonio documental y bibliográfico de la Nación.

El documento también precisa que las obligaciones laborales derivadas de contratos suscritos directamente por la Fundación corresponden a dicha entidad en su calidad de empleador. En ese sentido, cualquier contratación futura por parte de MiCultura constituirá una nueva relación jurídica, sujeta a disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y cumplimiento de los perfiles exigidos para el sector público.

Informe final de la comisión

La Comisión Técnica deberá presentar un informe final al Despacho Superior de MiCultura dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la información por parte de la Fundación.

La Biblioteca Nacional fue inaugurada el 11 de julio de 1942. Archivo

El documento incluirá el estado general de la transición, documentación recibida, inventarios de bienes y archivos, censo laboral, situación de obligaciones laborales, riesgos legales identificados, recomendaciones de contratación o continuidad del servicio, medidas presupuestarias necesarias, proyecto de acta final de cierre y cualquier otra recomendación pertinente.

Por último, la resolución señala que el proceso deberá interpretarse y aplicarse bajo principios de legalidad, debido proceso, transparencia, eficacia, razonabilidad, seguridad jurídica y tutela del interés público cultural.