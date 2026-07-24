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    Certamen de belleza

    Miss Universe Panamá: Anuncian la gran final de la edición 2026

    La Arena Roberto Durán albergará el espectáculo que se transmitirá en directo el 5 de septiembre.

    Martha Vanessa Concepción
    Miss Universe Panamá: Anuncian la gran final de la edición 2026
    Anuncian la gran final de la edición 2026 de Miss Universe Panamá.

    La Organización Señorita Panamá anunció oficialmente este viernes, la celebración del Miss Universe Panamá 2026, con la gran final programada para el sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán.

    De acuerdo al informe, esta edición especial, que conmemora el 75 aniversario del certamen internacional, reunirá a 28 candidatas y destacará la cultura, moda y turismo del país ante una audiencia global.

    El evento, que se transmitirá en directo, definirá a la próxima representante del país en el concurso de belleza catalogado como el más prestigioso del mundo.

    Detalles de la competencia

    De acuerdo a la organización, un total de 28 candidatas, en representación de las principales regiones turísticas de la geografía panameña, competirán por la corona nacional.

    Miss Universe Panamá: Anuncian la gran final de la edición 2026
    César Anel Rodríguez, presidente de la Organización Señorita Panamá.

    Esta producción buscará fusionar el lujo, la elegancia y la innovación tecnológica con la riqueza folclórica del país, proyectando la identidad panameña ante una audiencia global estimada en más de 36 millones de personas, según el informe.

    Calendario oficial de actividades

    Miss Universe Panamá Runway: Gala de presentación de candidatas y moda nacional el domingo 9 de agosto en Aurora at Soho.

    Gala Viva Panamá: Competencia preliminar oficial programada para el viernes 4 de septiembre en la Arena Roberto Durán.

    Gran Final Nacional: Espectáculo de coronación el sábado 5 de septiembre en la Arena Roberto Durán.

    Impacto cultural y económico

    La Organización Señorita Panamá señala que el evento funciona como un motor para las industrias creativas locales.

    “La producción reúne el esfuerzo de cientos de profesionales panameños, incluyendo diseñadores de moda, artistas, músicos, maquilladores y estilistas, consolidando al certamen como uno de los espectáculos de mayor impacto y proyección internacional que se realiza en Panamá”, una vitrina de empoderamiento femenino y promoción turística internacional”.

    Martha Vanessa Concepción

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