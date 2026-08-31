‘Moulin Rouge! baja el telón en Broadway después de siete años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con casi 2,300 funciones a sus espaldas es la obra más taquillera del centenario teatro Al Hirschfield con 381 millones de dólares.

El musical ‘Moulin Rouge!’ baja el telón en Broadway este domingo después de 7 años en los que ha ganado 10 premios Tony, recaudado más de 381 millones de dólares y, de paso, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del sector teatral durante la pandemia de 2020.

La obra, basada en la película ‘Moulin Rouge’ (2001) de Baz Luhrmann, sigue a los protagonistas, el compositor Christian y la estrella del famoso cabaret parisino, Satine, pero sobre el escenario une canciones pop como ‘Single Ladies’ de Beyoncé e hitos de la banda sonora original como ‘Lady Marmalade’.

El musical se estrenó en 2018 en Boston y llegó a Nueva York en 2019, pero a principios de 2020 tuvo que cerrar debido a la pandemia de covid-19, que impuso un largo apagón al sector teatral y al mundo cultural en general, dejando a muchas instituciones en una situación precaria de la que aún no se han recuperado.

En 2021, cuando reabrió Broadway tras el parón pandémico, ‘Moulin Rouge!’ apuntaló su futuro al arrasar en unos mermados premios Tony, los Oscar del teatro, en los que no se dio la competencia habitual: solo aspiraba a mejor actor de musical su protagonista, Aaron Tveit, que evidentemente se lo llevó sin problemas.

La obra está basada en la película ‘Moulin Rouge’ (2001) de Baz Luhrmann. EFE/Moulin Rouge The Musical - Broadway

La pieza arrasó en 10 categorías, incluyendo mejor musical, dirección, actor principal y secundario, así como galardones técnicos por su ropa, iluminación y sonido, entre otros.

Al aceptar el máximo Tony, la productora, Carmen Pavlovic, homenajeó al resto de producciones de Broadway por sus esfuerzos: “Los ‘shows’ que abrieron, los que cerraron y no pudieron volver, los que casi abrieron... y los que pararon y tuvieron la fortuna de renacer. El mejor musical son todos ellos”.

Tveit, un conocido actor de teatro, televisión y cine que encarnó a Enjolras en la película de ‘Los Miserables’, ha cosechado buenas críticas por su interpretación, particularmente en el emotivo número del ‘Tango de Roxanne’, pero tras formar parte del reparto original un tiempo cedió el papel a otros actores.

Famosos para atraer público

En 2022, ‘Moulin Rouge!’ recuperó su inversión, un hito cada vez más complicado en Broadway, donde en los últimos años varias reputadas producciones han tenido que cerrar antes de lo previsto, establecerse con funciones limitadas o recurrir a celebridades para atraer más público.

Algunas de las celebridades invitadas a cubrir papeles en el musical han sido la rapera Megan Thee Stallion, Bob the Drag Queen o Boy George.

Esta obra musical se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del sector teatral durante la pandemia de 2020. EFE/Moulin Rouge The Musical - Broadway

Con casi 2,300 funciones a sus espaldas y las entradas a un precio medio de 140 dólares, se trata de la obra más taquillera del centenario teatro Al Hirschfield, en los aledaños de Times Square, y su recaudación total en los 7 años desde su estreno asciende a 381 millones de dólares, según la revista Playbill.

Además, el retorno de Aaron Tveit en el último mes de funciones ha impulsado unas ventas que empezaban a estancarse: en la primera semana a su vuelta, ‘Moulin Rouge!’ obtuvo 2.1 millones, el doble que la anterior, y más que ninguna otra en plena temporada vacacional en la ciudad.

Los productores no han divulgado las razones para retirar el musical ahora, aunque sí han apuntado en ocasiones que tiene unos altos costes debido al pago de licencias por el uso de las canciones modernas y la detallista puesta en escena.

Aunque baja el telón en Nueva York, la obra se mantiene también en el West End de Londres y está inmersa en una gira internacional que pasará próximamente por ciudades de Reino Unido, China y Singapur.