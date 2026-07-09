Muere a los 75 años Bonnie Tyler, la voz que cautivó al mundo con el éxito ‘Total Eclipse of the Heart’ en la década de los 80

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cantante Bonnie Tyler, conocida por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años en Portugal.

Un comunicado en su web indica que murió “inesperadamente” anoche en un hospital de la ciudad de Faro, en la región del Algarve, “como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

En mayo, la cantante —cuyo nombre real era Gaynor Hopkins,— fue trasladada de urgencia al hospital para someterse a una cirugía intestinal de emergencia y se le indujo un coma para favorecer su recuperación.

En una actualización del mes pasado, un portavoz informó que había salido del coma, pero que seguía muy grave en la unidad de cuidados intensivos.

En aquel momento, indicaron que su estado estaba mejorando y que los médicos se mostraban “optimistas” respecto a su recuperación, aunque los avances eran “lentos”.

También cancelaron o pospusieron las fechas de la gira de verano de la cantante, aunque mantenían la esperanza de que algunos conciertos programados para más adelante en el año pudieran llevarse a cabo.

A Tyler nunca le gustó mucho su nombre de pila y se inventó el seudónimo. / Getty Images

“La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, dice el comunicado.

“Publicaremos un nuevo comunicado próximamente, pero por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia”, añade.

Su gran éxito

Tyler saltó a la fama internacional con su canción “Total Eclipse of the Heart”, que alcanzó el número uno el 12 de marzo de 1983.

Lanzada hace 40 años, esta aria gótica se convirtió en un éxito internacional sin precedentes que traspasó los límites del melodrama en la música pop.

Encabezó las listas de Reino Unido, desbancando a “Billie Jean” de Michael Jackson, se convirtió en un éxito aún mayor en EE.UU., y se catapultó al número uno en varios países.

A día de hoy, la melodía se ha reproducido más de mil millones de veces en la plataforma musical Spotify.

La composición se considera una de las power ballads (baladas poderosas, también conocidas como “lentos”) más icónicas de la historia, y a menudo ocupa un lugar destacado en las listas retrospectivas junto con títulos de siempre como “Alone”, de Heart; “Faithfully”, de Journey; y “I Want to Know What Love Is”, de Foreigner.

"Total Eclipse of the Heart" se parece a "Bohemian Rapsody" de Queen en su teatralidad, dicem los expertos / Getty Images

Tyler nació como Gaynor Hopkins en el sur de Gales en 1951. Era la cuarta de seis hermanos, hija de un minero del carbón y un ama de casa.

Creció en una vivienda social de cuatro habitaciones con un gran jardín en el pueblo de Skewen, a las afueras de Swansea.

“Creo que mamá y papá lo tuvieron muy difícil, criando a una familia numerosa con muy poco”, declaró al periódico The Guardian en 2012.

La música era una constante en su vida cotidiana, ya fuera a través de una radiogramola o cantada por su madre, que entonaba ópera o el tema pop “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini” mientras hacía las tareas domésticas.

Inicios y despegue

A los siete años, Tyler fue a ver un musical en la iglesia local. Allí se enamoró de la canción de Irving Berlin “There’s No Business Like Show Business”, que despertó por primera vez en aquella niña tímida el deseo de actuar.

“No me atrevía a decir ni pío, y sin embargo había una parte de mí que anhelaba cantar delante de la gente”, recordaba en sus memorias recogidas por Reuters, “Straight from the Heart” (“Directamente del corazón”).

Comenzó como corista adolescente antes de lanzar varios álbumes propios en la década de 1970.

Pero no fue hasta principios de la década de 1980, cuando empezó a trabajar con el letrista estadounidense Jim Steinman, que logró su gran éxito comercial.

Se ganó a Steinman, que por entonces ya era famoso por haber compuesto “Bat out of Hell” para Meat Loaf, enviándole maquetas de las canciones de rock teatral que sabía que se adaptarían a su voz.

Tyler se casó en 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan. La pareja no tuvo hijos. / Getty Images

Una voz ronca

El tono ronco, que hacía que la voz de Bonnie Tyler fuera inconfundible, fue consecuencia de un accidente.

Tras una operación para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales en 1977, le prescribieron reposar la voz. Pero un día gritó de rabia, lo que se la alteró de forma permanente.

Seis años más tarde, la cantante galesa lanzaría su canción más conocida, “Total Eclipse of the Heart”, que hacía gala de su voz ronca y fue nominada a un premio Grammy.

“Holding Out for a Hero”, otra balada rock dramática, salió al mercado poco después, lo que ayudó a Tyler a dejar huella en la escena pop británica. Desde entonces, ambas canciones han aparecido en películas, programas de televisión y anuncios.

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