Muere Alberto Arbesú Vidal, creador de ‘Radio Mil’ y reconocido productor de televisión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hijo de reconocidas figuras de la radiodifusión panameña, fue fundador de Radio Mil, primer director de Producción de Telemetro y desarrolló una trayectoria de varias décadas en la radio y la televisión del país.

Alberto Fabián Arbesú Vidal, fundador de Radio Mil y primer director de Producción de Telemetro, falleció la madrugada de este sábado 25 de julio.

Su esposa, Judith de Arbesú, y sus hijos, Jorge y Fabián, confirmaron el deceso e informaron que las honras fúnebres del productor se llevarán a cabo este miércoles 29 de julio.

La misa se oficiará a las 3:00 p.m. en la Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, ubicada en la urbanización Industrial Los Ángeles, en Betania.

Honras fúnebres de Alberto Fabián Arbesú Vidal. Cortesía.

Hijo de Alberto Arbesú y Gladys Vidal

Alberto Fabián Arbesú Vidal pertenecía a una familia estrechamente vinculada a la historia de la radio panameña.

Era hijo de Alberto Arbesú y Gladys Vidal, reconocidos por su participación en las radionovelas durante la época dorada de la radiodifusión nacional.

Homenaje a Gladys Vidal. Municipio de Panamá.

Luego de cursar estudios en Nueva York (Estados Unidos), regresó a Panamá para desarrollar su carrera en los medios de comunicación. Fue fundador de Radio Mil y el primer director de producción de Telemetro, donde contribuyó al desarrollo de la radio y la televisión del país.

En homenaje a Gladys Vidal. Municipio de Panamá.

Como fundador y propietario de Radio Mil Panamá, diseñó una propuesta que, impulsada por la emblemática voz de John Gress, alcanzó gran popularidad y se consolidó como un referente eterno de la radiodifusión panameña.

Alberto Fabián Arbesú Vidal. Cortesía.

Además de su trayectoria en la radio, Arbesú Vidal fue el primer director de Producción de Telemetro. Participó en la puesta en marcha del canal y estuvo a cargo del desarrollo de promociones e identidad audiovisual para su programación, contribuyendo a la consolidación de la propuesta televisiva de la estación.

Alberto Fabián Arbesú Vidal y su esposa Judith Corrales de Arbesú.

Reacciones

Bajo el liderazgo de Alberto Fabián Arbesú Vidal nacieron programas icónicos que marcaron a generaciones, tales como Los Grandes de la Música, En Grande, El Óscar de la Fortuna y Éntrese a Ganar.

Tras conocerse de su muerte, varios comunicadores reaccionaron con emotividad: “Inolvidable amigo. Hizo mi casting y fue mi primer jefe en la TV. Dios lo reciba en su regazo”, dijo el expresentador de televisión, Luis Eduardo Quirós.

“Uno de los grandes de la TV en Panamá”, afirmó la expresentadora y productora, Melisa Velarde.

“Ohhhh. Waooo toda una leyenda en TV nacional. Que descanse en paz”, dijo la también expresentadora de TV, Marisela Moreno.

Comunicadores reaccionan tras la muerte del productor Alberto Fabián Arbesú Vidal. Cortesía.

Legado

Su fallecimiento fue lamentado por excompañeros y colaboradores de Telemetro, quienes destacaron su papel en la formación de profesionales y su aporte al desarrollo de la producción televisiva en Panamá.

Quienes trabajaron con Arbesú Vidal lo recuerdan por su liderazgo, su compromiso con los proyectos que encabezó y el respaldo que brindó a los equipos de trabajo durante su trayectoria en los medios de comunicación.

Los presentadores de Éntrese a Ganar de Telemetro en 1988, Estelita Villareal, Manolo Barroso y Luis Eduardo Quiirós. Archivo

Fundador de Radio Mil y primer director de Producción de Telemetro, Arbesú Vidal dejó una huella en la radio y la televisión panameñas a través de las iniciativas y proyectos que impulsó a lo largo de su carrera.