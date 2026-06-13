Mundial cinematográfico: 7 películas futboleras que puedes ver en Netflix

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras la Copa Mundial concentra la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, el cine y los documentales también han encontrado en el fútbol una fuente inagotable de historias.

Si el Mundial te deja con ganas de más fútbol una vez termina el partido. Te compartimos siete producciones disponibles en Netflix para que sigas viviendo la emoción futbolera desde casa.

1- The beautiful game (El juego bonito, 2024)

Dirigida por Thea Sharrock, esta película basada en hechos reales narra la historia de un equipo de fútbol inglés que se prepara para participar en la Copa Mundial de los Sin Techo, un torneo creado para visibilizar la situación de las personas sin hogar y promover soluciones a esta problemática social.

Con la esperanza de conformar un equipo competitivo, el entrenador decide convocar a Vinny, un joven que alguna vez tuvo un futuro prometedor en el deporte, pero que ahora atraviesa una etapa difícil de su vida.

Foto: Tomada de IMDb

2- Tetra: Acreditar de Novo (Tetracampeones: Brasil volvió a creer, 2026)

Este documental dirigido por Luis Ara, nos remonta al mundial de Estados Unidos 1994, en el que la selección brasileña llega buscando ganar su copa, pero con las probabilidades en contra.

Foto: Tomada de IMDb

3- México 86 (2026)

Protagonizada por Diego Luna, esta película inspirada en hechos reales nos presenta cómo, contra todo pronóstico, México alcanzó ser sede del Mundial de 1986.

Foto: Tomada de Netflix

4- Pelé (2021)

Este documental original de Netflix narra los eventos acaecidos entre 1958 y 1970 con el jugador brasileño Edson Arante, mejor conocido como Pelé, desde ser una joven superestrella a héroe nacional.

Foto: Tomada de IMDb

5- ‘The queenstown kings’ (Los reyes de Queenstown, 2023)

Este filme, dirigido por Jahmil X.T. Qubeka, nos presenta a Jomo, quien vuelve a su pueblo natal y se esfuerza por conectar con su hijo, un jugador de fútbol con mucho talento y futuro.

Foto: Tomada de IMDb

6- Diego Maradona (2019)

Este documental, creado a partir de más de 500 horas de imágenes nunca vistas, según el portal IMDb, se centra en la carrera del célebre jugador de fútbol argentino Diego Armando Maradona.

Foto: Tomada de IMDb

7- Copa 71 (2023)

A través de los testimonios de las futbolistas que formaron parte de aquel momento histórico, este documental reconstruye la historia del Mundial Femenino de 1971, un torneo que desafió los prejuicios de la época y abrió camino a una mayor visibilidad y reconocimiento para las mujeres en el fútbol.