Mundial, cultura y música: así se mueve la agenda de actividades en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con la transmisión del esperado debut de Panamá ante Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los principales atractivos, la agenda cultural del 12 al 19 de junio también incluye festivales, exposiciones, talleres, conciertos y actividades para toda la familia en distintos puntos del país.

Conoce las actividades de la semana

Viernes 12 de junio

- 07:00 a.m.: Exhibición “El legado Afroantillano en la Construcción del Canal de Panamá” en la rotonda del Edificio de la Administración del Canal (Hasta el 19 de junio).

- 08:00 a.m.: Exposición Fotográfica (Roberto “Fito” Espino y Roberto “Papi” Brandao) en el Museo Belisario Porras, Los Santos.

- 08:00 a.m.: Exposición “El Diablico Sucio, danza y tradición en nuestros pueblos” en el Museo Fabio Rodríguez, Herrera.

- 09:00 a.m.: Exposiciones históricas y recorridos en el Museo del Canal Interoceánico (Hasta el 19 de junio).

- 09:30 a.m.: Exposición “Ana Frank: Una Historia Vigente” en el Museo de la Libertad.

- 10:00 a.m.: Hora del Cuento en la Biblioteca Pública Melchor Lasso De La Vega, Pocrí.

- 10:00 a.m.: Exposiciones de arte contemporáneo en el Museo de Arte Contemporáneo (Hasta el 19 de junio).

- 10:00 a.m.: Exposición “El Mundo según Mafalda” en la Ciudad de las Artes (Hasta el 26 de junio).

- 10:30 a.m.: Clases de Danza Folclórica en la Casa Comunal de Carrasquilla.

- 01:00 p.m.: Cuentos y preguntas en la Biblioteca Pública Cristóbal Rodríguez, Chitré.

- 02:00 p.m.: Taller de guitarra en la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, San Miguelito.

- 02:00 p.m.: Clases de fútbol en Boca La Caja.

- 02:00 p.m.: Tarde de cine (“Cuerdas”) en la Biblioteca Pública Héctor Conte Bermúdez, La Villa de Los Santos.

- 03:00 p.m.: Clases de Gimnasia en la Casa Comunal de Carrasquilla.

- 05:30 p.m.: Presentación IBERESCENA en David, Chiriquí.

- 08:00 p.m.: Presentación del Quinteto Astor Piazzolla en el Teatro Nacional.

Sábado 13 de junio

- 06:00 a.m.: Aviturismo en Santa Clara.

- 08:00 a.m.: Club de las Nuevas Rima, edificio 105, salón 107, Ciudad del Saber.

- 09:00 a.m.: Charla “¿Qué hemos aprendido de la Zona del Canal?” en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari.

- 10:00 a.m.: Escultura de papel en el Museo de Arte Contemporáneo.

- 10:00 a.m.: Exposición “Ojo Desarmado” en el CCE-Casa del Soldado.

- 10:00 a.m.: Hora del cuento en la Biblioteca Carlos L. López, Las Tablas.

- 10:30 a.m.: Hora del Cuento en la Biblioteca Lucas Bárcena de Arraiján.

- 10:30 a.m.: Laboratorio de proyectos y Photo Book Club en el CCE-Casa del Soldado.

- 11:00 a.m.: Hora del cuento en la Biblioteca Omar Torrijos.

- 11:30 a.m.: Taller del Día del Padre en el Centro Interactivo de Santiago.

- 12:00 m.d.: Feria China-Panamá en Albrook Mall (Continúa el 14).

- 01:00 p.m.: Gran Paseo Tradicional de Danzas (Corpus Christi) en La Villa.

- 02:00 p.m.: Círculo de Lectura Juvenil en Arraiján.

- 02:00 p.m.: Taller de dibujo y collage en el Museo de Arte Contemporáneo.

Domingo 14 de junio

- 06:30 a.m.: Circuito Trail en Cerro Azul.

- 11:00 a.m.: Obra “La Sirenita” en el Teatro Aba.

- 02:00 p.m.: “Nuestra Calle Latina” en el Parque V Centenario, Cinta Costera.

- 03:00 p.m.: Corpus Christi Los Santos (Día de las mujeres).

- 05:00 p.m.: Concierto Sinfónico Latinoamericano en la Iglesia San José.

- 07:30 p.m.: Obra “El BEBÉ” en el Teatro la Estación.

Lunes 15 de junio

- 09:00 a.m.: Festival de Trompetas de Panamá en Teatro Balboa.

- 03:00 p.m.: “Ventana a Cine” en el Cine Universitario (Hasta el 19 de junio).

- 07:30 p.m.: Meditación con el tambor en Panama Art Supplies.

Martes 16 de junio

- 09:00 a.m.: Festival de Trompetas de Panamá en Ciudad del Saber.

- 10:30 a.m.: Clases de danza folclórica en Casa Comunal de Carrasquilla.

- 02:00 p.m.: Clases de Fútbol en Boca La Caja.

- 05:00 p.m.: Pinta tazas en Stain Coffee.

- 06:00 p.m.: Conversatorio “La Décima Panameña” en el Museo Regional de Veraguas.

- 07:30 p.m.: Pacho Flores y la Orquesta Filarmónica en el Teatro Nacional.

Miércoles 17 de junio

- 10:00 a.m.: Modelaje de vestidos afroantillanos en el Museo Afroantillano.

- 01:00 p.m.: Juegos de ronda y pintura en Chitré; Cineforo ambiental en San Miguelito.

- 02:00 p.m.: Círculo de lectura en la biblioteca Omar Torrijos Herrera de San Miguelito.

- 06:00 p.m.: Transmisión del partido Panamá vs Ghana de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el parque Urracá.

Jueves 18 de junio

- 01:00 p.m.: Cineforo ambiental en la biblioteca Omar Torrijos Herrera.

- 02:00 p.m.: Clases de fútbol en la cancha de Boca La Caja.

- 07:30 p.m.: Espectáculo “Los Ojos de Ian” en Casa Colón.

- 08:00 p.m.: Obra “El Confesionario” en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

- 08:00 p.m.: Concierto “Pulcinella” (Orquesta Sinfónica Nacional) en la Ciudad de las Artes.

- 08:00 p.m.: Noche tropical con Los 3 del Son en American Trade Hotel.

Viernes 19 de junio

- 10:00 a.m.: Celebración del Día del Padre en la biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera de San Miguelito.

- 10:30 a.m.: Conversatorio “Museos uniendo un mundo dividido” en el Museo de Historia de Panamá.

- 01:30 p.m.: Conversatorio sobre ecosistemas marinos en el Centro Interactivo de Santiago.