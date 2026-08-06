Muros con memoria, centinelas del Canal

DETRÁS DE LA HISTORIA. Una explicación sobre cómo se realizó el trabajo de campo de una investigación

Detrás de la historia DETRÁS DE LA HISTORIA. Una explicación sobre cómo se realizó el trabajo de campo de una investigación

Un repaso a edificios que formaron parte de la Zona del Canal y en los que hoy operan oficinas gubernamentales y de justicia, entre otros.

En la antigua Zona del Canal (sector Pacífico) se construyeron, a principios del siglo XX, varios edificios que hoy han revertido a Panamá. Detrás de sus paredes centenarias se esconden historias que ayudan a comprender la evolución del Canal y del país.

Cuando se habla de las áreas e instalaciones revertidas a Panamá, pocas veces se conoce para qué fueron construidas, qué función cumplieron durante la administración estadounidense y cuál es el uso que tienen en la actualidad. Este artículo busca responder esas preguntas.

Edificio De La Administración (Administration Building)

El actual edificio de la Administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) fue parte de un concepto que quería imponer una idea de progreso y poder. LA PRENSA/Archivo.

Su construcción concluyó en 1915 y fue transformado y ampliado en 1942, cuando las galerías y los atrios que lo circundaban fueron cerrados para ampliar su espacio interior (Arquitectura de la Época del Canal 1880-1914, arquitecto Samuel Gutiérrez, p. 242).

Antes de 1915, la administración de la Empresa del Canal funcionaba en una casa de madera ubicada en el poblado de Culebra. Posteriormente, se trasladó a otro edificio de madera de dos plantas, construido en 1907 en las faldas del cerro Ancón, cuya fotografía puede apreciarse en la obra antes citada del arquitecto Samuel Gutiérrez.

El actual Edificio de la Administración fue diseñado por el arquitecto Austin W. Lord, de la firma Lord, Hewlett & Tallet, de Nueva York. Su asociado en Panamá fue Mario J. Schiavoni. Se construyó sobre una colina aterrazada formada con material excavado del Corte Culebra y de la bahía de Balboa. Tiene un área de 23,000 pies cuadrados y, al momento de su construcción, era el edificio más grande de Panamá.

La compañía United States Steel Products Company erigió la superestructura de acero del edificio sobre una losa de concreto. Contaba con un sistema telefónico y otras innovaciones inexistentes en la mayoría de los edificios del país para esa época.

En su interior se conservan pinturas, murales y un fresco realizados por William Brantley Van Ingen, artista que también ejecutó obras para la Biblioteca del Congreso y la Casa de la Moneda de Filadelfia (Philadelphia Mint). Estos murales representan escenas de la monumental construcción del Canal de Panamá. También alberga litografías y diseños sobre la construcción del Canal realizados por el artista Joseph Pennell. Posteriormente, se incorporaron pinturas de Al Sprague, reconocido en Panamá por sus obras dedicadas a las polleras y los trajes típicos nacionales.

El edificio albergaba la oficina del gobernador y otros departamentos administrativos del Canal. La incorporación de estas obras de arte fue una decisión de George Goethals, ingeniero jefe de la construcción del Canal de Panamá (Pictorial History of Canal Construction Is Told in Art by Pennell and Van Ingen, Panama Canal Review, vol. 4, n.º 9, 2 de abril de 1954, p. 9).

Actualmente, el Edificio de la Administración es la sede principal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y alberga las oficinas de la mayoría de sus ejecutivos y directivos. Debido a la complejidad de las operaciones y de la administración canalera, la ACP también ocupa oficinas en varios edificios cercanos, algunos de los cuales se describen más adelante.

El edificio se distingue por sus amplias escalinatas, que desembocan en el área conocida como El Prado.

Escuela Superior de Balboa (Balboa High School)

Estudiantes estadounidenses manifestandose en el Balboa High School, en Panamá. 1964.

El edificio principal de la Escuela Superior de Balboa fue construido en 1917 e inició labores con una matrícula de 528 estudiantes blancos, según consta en el informe anual del gobernador de la Zona del Canal correspondiente a 1932, citado por el arquitecto Samuel Gutiérrez. Si se toma en cuenta que el Canal de Panamá ya había sido inaugurado en 1914, llama la atención la cantidad de alumnos en edad de cursar estudios secundarios que existía apenas tres años después. Esto evidencia la presencia de numerosas familias vinculadas a la Compañía del Canal y al ejército de Estados Unidos, que comenzaba a establecer sus bases militares en la Zona del Canal. El edificio fue diseñado por el arquitecto Samuel Hitt.

La historia de las escuelas en la Zona del Canal se remonta a septiembre de 1904, cuando la Comisión del Canal autorizó la creación de un sistema escolar. La primera escuela abrió sus puertas el 2 de enero de 1906 en Corozal. En la obra Architecture of the Panama Canal Zone, de Edith Crouch, aparecen fotografías de escuelas que funcionaron en Gorgona, Matachín, Bas Obispo, Culebra y Ancón.

Estas escuelas estaban destinadas a estudiantes blancos, mientras que los niños afrodescendientes asistían a la escuela de La Boca. Es decir, la segregación racial no solo existía en el sistema Gold Roll y Silver Roll, sino también en el sistema educativo.

La Escuela Superior de Balboa (Balboa High School) ocupa un lugar destacado en la historia del nacionalismo panameño debido a los acontecimientos del 9 de enero de 1964. En la actualidad, sus instalaciones son utilizadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como sede del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, adscrito a la Vicepresidencia de Recursos Humanos.

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Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, antigua Balboa High School. Tomada de ElFaro/ACP

La escuela recibía principalmente a hijos de funcionarios de la Compañía del Canal y de militares estadounidenses destacados en las bases de la Zona del Canal. Sin embargo, también estudió allí un grupo de panameños, atraídos por el hecho de que era una de las pocas instituciones bilingües del país a principios del siglo XX, junto con la Escuela Episcopal.

Muchos padres panameños que aspiraban a que sus hijos cursaran estudios universitarios en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá u otros países de habla inglesa optaban por la formación en inglés que ofrecía la Escuela Superior de Balboa, al igual que la Escuela Superior de Cristóbal, en el sector Atlántico. Aún hoy, muchos de sus egresados mantienen contacto entre sí, pese a que la mayoría reside en Estados Unidos.

Edificio de la YMCA en Balboa

Recorrido por la Zona del Canal: Pacífico

Este edificio fue terminado en 1914 y reemplazó una estructura más modesta ubicada en Stevens Circle, al final de El Prado. Fue diseñado por el arquitecto Samuel M. Hitt y consta de dos plantas.

En la planta baja se encontraban el vestíbulo, salones de billar, salas de lectura, gimnasio, dos refresquerías, casilleros, áreas de juego y lectura para niños, dependencias de servicio, barbería, piscina y una bolera. Además, cada semana se proyectaban películas en las salas de lectura.

En la planta alta había un auditorio con escenario, servicios sanitarios, salas para proyección de películas, aulas y oficinas administrativas.

Las instalaciones de la YMCA estaban destinadas exclusivamente a sus miembros y cumplían una importante función recreativa y social, en consonancia con la filosofía de esta organización estadounidense.

Este emblemático edificio fue vendido posteriormente a la cadena de supermercados Rey y se espera que en el futuro sea destinado a usos comerciales.

Conviene aclarar que este inmueble no revirtió a Panamá en virtud de los Tratados Torrijos-Carter, ya que era una propiedad privada perteneciente a la YMCA.

Tribunal Marítimo de Ancón

El edificio No. 310, donde actualmente funciona el Tribunal Marítimo de Panamá, fue concebido originalmente como la residencia oficial y permanente del ingeniero jefe de la Comisión del Canal de Panamá, cargo que en 1905 ocupaba John F. Wallace. El edificio fue diseñado por el arquitecto Morris O. Johnson.

Ese mismo año Wallace renunció y fue reemplazado por John F. Stevens. Sin embargo, debido a las prioridades impuestas por la construcción del Canal, las labores de saneamiento y la necesidad de levantar alojamientos temporales para los trabajadores, la construcción del edificio 310 fue suspendida.

Stevens decidió entonces destinar el edificio a oficinas administrativas de la Comisión del Canal y mantener su residencia en el poblado de Culebra. Esa residencia fue desmontada en 1914, trasladada a Balboa y hoy corresponde a la residencia oficial del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Cuando el Edificio de la Administración fue inaugurado en 1914, las oficinas que funcionaban en el edificio 310 fueron trasladadas a la nueva sede. Un año después, el primer piso del edificio 310 fue habilitado como sede de la Corte Distrital de Ancón, que inició funciones en 1916. Durante algunos años, el edificio también albergó dependencias del Smithsonian Tropical Research Institute.

En 1982, la Corte Distrital de Ancón dejó de funcionar y el edificio fue transferido al Estado panameño como parte de las reversiones derivadas de los Tratados Torrijos-Carter. Desde entonces ha servido de sede al Tribunal Marítimo y a otros juzgados penales y civiles.

En 2006, un incendio afectó el segundo piso del inmueble y parte de la estructura permaneció abandonada hasta 2013.

Hospital Gorgas

La alta demanda de pacientes ha rebasado la capacidad de las instalaciones que ocupa el Instituto Oncológico Nacional desde 1999, en la antigua sede del Hospital Gorgas. Archivo

Como es bien sabido, las instalaciones del antiguo Hospital Gorgas son utilizadas actualmente por el Gobierno de Panamá. En ellas funcionan dependencias de la Corte Suprema de Justicia, otras oficinas del Órgano Judicial, el Ministerio de Salud y el Instituto Oncológico Nacional.

El Hospital Gorgas posee una historia poco conocida. En 1882 fue inaugurado el Hospital Central de Panamá, financiado por la Compañía Francesa del Canal. Sin embargo, quedó abandonado en 1889, tras el fracaso de la empresa francesa.

Posteriormente, las autoridades estadounidenses asumieron la administración del hospital y realizaron importantes trabajos de limpieza y rehabilitación. Cuando el centro comenzó a operar nuevamente, pronto quedó claro que era necesario ampliar sus instalaciones.

El nuevo hospital fue diseñado como un conjunto de edificios independientes, separados por patios y jardines. Cada pabellón funcionaba como un pequeño hospital dentro del complejo. Los edificios contaban con techos altos y amplias ventanas para favorecer la iluminación natural y la ventilación cruzada. Además, fueron construidos sobre plataformas elevadas para evitar la humedad.

El complejo incluía un edificio para administración y cirugía, otro destinado al aislamiento de pacientes con enfermedades contagiosas y varios pabellones de apoyo.

Los distintos pabellones estaban comunicados mediante pasillos cubiertos, lo que facilitaba la circulación y contribuía a mantener mejores condiciones sanitarias, reduciendo el riesgo de contagio entre los pacientes.

Aunque hoy estos edificios albergan oficinas del Órgano Judicial y del Ministerio de Salud, basta recorrer el área para apreciar el diseño original del complejo hospitalario y la manera en que fueron concebidos sus distintos pabellones.

Durante la construcción del Canal de Panamá trabajaron decenas de miles de personas, muchas de las cuales regresaron a sus países de origen una vez concluida la obra, aunque un número importante permaneció en Panamá.

La construcción de los edificios descritos en este artículo también generó empleo, aunque en una escala mucho menor que la del Canal. No fue sino hasta 1939, cuando Estados Unidos decidió construir un tercer juego de esclusas para el Canal, que nuevamente se contrataron miles de trabajadores. En ese mismo período también se edificaron numerosas pistas aéreas y otras instalaciones destinadas a la defensa del Canal, obras que igualmente impulsaron el empleo en Panamá.