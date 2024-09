Músicos locales relatan su experiencia con Ricky Martin en el escenario

Escuchar audio noticia

¿Cuál es el mayor sueño de un músico? Para muchos, es compartir escenario con un artista de renombre, alguien cuya música ha trascendido fronteras y generaciones. Ese sueño se hizo realidad para varios músicos locales en el reciente concierto del afamado cantante puertorriqueño Ricky Martin en ciudad de Panamá.

Durante una noche mágica, talentosos artistas de la Orquesta Filarmónica de Panamá tuvieron la oportunidad de tocar junto a la estrella internacional, cumpliendo así una de las aspiraciones más grandes de cualquier músico: brillar en el escenario junto a una leyenda de la música.

Geisha Quirós toca el violonchelo en la Orquesta Filarmónica de Panamá; compartió tarima con Ricky Martin la noche del pasado jueves 29 de agosto en el centro de convenciones Amador.

Esta panameña, oriunda del distrito de San Miguelito, vivió un momento muy especial al interpretar, junto al boricua, el tema Asignatura Pendiente (2003) con su violonchelo, instrumento que toca desde los 15 años.

Conversamos con Geisha Quirós sobre su experiencia en “Ricky Martin Sinfónico”, y esto fue lo que nos compartió: “Estábamos haciendo el ensayo junto a Ricky, estaba nerviosa al inicio de Asignatura Pendiente, pero todo fluyó tan bien”, relata.

Geisha recuerda con precisión que al culminar la canción, Ricky le dijo: “Necesito que al final te levantes, porque este será tu momento, no el mío... y me sonríe y me agradece”.

“Durante el show hasta nos hacíamos ojitos mientras tocaba, y él me miraba. Fue genial, una experiencia que jamás imaginé que iba a tener, el poder tocar junto a un artista que sigo desde mi infancia. Simplemente memorable”, expresa.

La Orquesta Filarmónica de Panamá, compuesta por 55 músicos, brilló en esa gala en Amador. Está dirigida y fue fundada en el año 2012 por el maestro venezolano Víctor Mata.

Susana Salas, primer violín concertino de la orquesta, también tuvo una experiencia inolvidable en el espectáculo “Ricky Martin Sinfónico”. “La experiencia con Ricky Martin ha sido muy especial, por su carisma, su sencillez humana y su profesionalismo, así como el de todo su equipo. Estoy, al igual que el resto de mis compañeros, completamente complacida con la calidad musical de él y sus músicos. La banda se acopló a la orquesta y la orquesta a ellos sin problemas”, afirma.

También recuerda que el boricua “nos daba la señal para terminar juntos en una pieza, y logró mantener a 52 músicos de la orquesta y sus músicos de la banda en suspenso, todos atentos para terminar a la par de su señal”.

Para Salas, “ha sido un sueño acompañar a un cantante de este calibre y comprobar su vigencia y su magnetismo con el público. Una noche mágica”.

A lo largo de sus 12 años de existencia, la Orquesta Filarmónica de Panamá ha realizado conciertos de distintos tipos, incluyendo conciertos sinfónicos y sinfónico-corales. Además, han acompañado a artistas internacionales como Il Divo, Il Volo, Mocedades y Ricardo Montaner, destaca Mata, quien hace un balance positivo de lo que ha sido hasta el momento este 2024 para la orquesta: un concierto en homenaje a los 100 años del nacimiento de la cantante de ópera Maria Callas, la presentación en el Festival Alfredo De Saint Malo, entre otros eventos.

Sobre la experiencia con Ricky Martin, Mata detalla que los ensayos con los siete músicos del puertorriqueño se realizaron el miércoles 28 de agosto en la Ciudad de las Artes. Lo que debía ser un ensayo de seis horas, como normalmente ocurre con artistas de este nivel, terminó convirtiéndose en cuatro horas y quince minutos de práctica. “A las 9:15 p.m., el director musical de Ricky Martin dijo: ‘Perfecto, ya todo está listo, vámonos’”, recuerda Mata.

El ensayo con Ricky Martin se llevó a cabo el mismo jueves del concierto, a las 5:00 p.m. en Amador. “Ese ensayo también duró como dos horas y media; con él fueron solo tres canciones”, añade.

¿Cómo describe a Ricky Martin? “Primero que nada, un artista de primer nivel. Un artistazo, un gran músico, un excelente músico. Y en segundo lugar, una excelente persona. Amable, respetuoso, divertido”.

El astro puertorriqueño saludó al director de la orquesta y a cada uno de sus miembros presentes. “Se dio una comunicación muy fluida, al punto que en un momento, mientras ajustaban unos micrófonos, él se acercó y se puso a conversar conmigo, como si fuéramos amigos de toda la vida. Un ser humano excepcional, muy natural”, enfatiza Mata.

Durante la velada musical en Panamá, Ricky Martin se congratuló por el talento de la Orquesta Filarmónica de Panamá, y muchos de sus integrantes vivieron una experiencia que jamás podrán olvidar.

