Nilson Ariel Espino lanza innovador libro en el Museo del Canal: ‘Conversations with the Turtles’

Durante una velada a la que asistieron académicos e intelectuales panameños, el arquitecto y urbanista Nilson Ariel Espino hizo formalmente el lanzamiento del innovador libro “Conversations with the Turtles, On the Ideological Conundrums of Our Times”.

El escenario para dicho evento fue el Museo del Canal Interoceánico, en el Casco Antiguo de la ciudad.

La publicación de esta obra marcó un hito en la literatura panameña al ser el primer autor del país publicado bajo el prestigioso sello editorial de la Universidad de Cambridge. Este libro aborda la polarización ideológica contemporánea desde una perspectiva cultural y antropológica

Durante el lanzamiento del libro, la noche del martes 20 de agosto, Espino ofreció una charla sobre las motivaciones y temas de su obra.

En el evento, patrocinado por Suma Arquitectos, The Bridge Center, la Cátedra UNESCO Diálogos sobre Sostenibilidad de la Universidad McGill, la Universidad Católica Santa María La Antigua y Ergomatic, se realizó un panel de discusión que contó con la participación de la historiadora e investigadora panameña Marixa Lasso, quien analizó el libro y discutió sobre la polarización desde una perspectiva histórica, mientras que el psicólogo Carlos Leiro ofreció una visión psicológica sobre el fenómeno de las masas.

La reunión concluyó con un panel de discusión abierto al público y un brindis.

De acuerdo al autor, el libro estará disponible en formato impreso y en formato digital en Amazon, Kindle y en la librería online de la Universidad de Cambridge.