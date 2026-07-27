Niños panameños brillan en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El país acogió por primera vez el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, que reunió a cerca de mil niños de más de 21 países.

Por primera vez, Panamá fue sede del Campeonato Internacional de Cálculo Mental, una competencia que reunió a cerca de mil niños de más de 21 países y en la que la delegación anfitriona obtuvo la mayor cantidad de campeones en las diferentes categorías, de acuerdo con los organizadores del evento.

El torneo se realizó el domingo 26 de julio en el Panama Convention Center y, en representación del país, participaron más de 500 niños provenientes de distintas provincias.

La delegación nacional obtuvo la mayor cantidad de campeones. Foto/Cortesía

La actividad fue organizada por ALOHA Panamá y coincidió con el décimo aniversario de la organización en el país, dedicada a la formación de niños en habilidades como la concentración, la memoria, la agilidad mental, el pensamiento lógico y la disciplina.

Durante la competencia participaron delegaciones de América, Europa, Asia y otras regiones, en una jornada académica enfocada en el desarrollo de la aritmética mental y el intercambio entre estudiantes de diversos países.

Vanessa Campos, directora ejecutiva de ALOHA Panamá, dijo que los resultados obtenidos por la delegación nacional reflejan el esfuerzo de los participantes, así como el acompañamiento de sus familias e instructores.

“Estos niños nos demuestran que cuando se apuesta por la educación, la disciplina y el desarrollo de sus capacidades, no existen límites para alcanzar grandes resultados”, afirmó Campos.

La delegación nacional obtuvo la mayor cantidad de campeones. Foto/Cortesía

Con la realización de este encuentro, Panamá se incorpora a la lista de países anfitriones de esta competencia internacional, que busca fomentar el desarrollo de habilidades matemáticas y cognitivas entre niños y adolescentes mediante el cálculo mental, enfatizaron los organizadores.