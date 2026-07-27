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    COMPETENCIA

    Niños panameños brillan en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental

    El país acogió por primera vez el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, que reunió a cerca de mil niños de más de 21 países.

    Getzalette Reyes
    Niños panameños brillan en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental
    Panamá acogió por primera vez el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, que reunió a cerca de mil niños de más de 21 países. Foto/Cortesía

    Por primera vez, Panamá fue sede del Campeonato Internacional de Cálculo Mental, una competencia que reunió a cerca de mil niños de más de 21 países y en la que la delegación anfitriona obtuvo la mayor cantidad de campeones en las diferentes categorías, de acuerdo con los organizadores del evento.

    +info

    Panamá recibirá en unas semanas a más de mil genios matemáticos

    El torneo se realizó el domingo 26 de julio en el Panama Convention Center y, en representación del país, participaron más de 500 niños provenientes de distintas provincias.

    Niños panameños brillan en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental
    La delegación nacional obtuvo la mayor cantidad de campeones. Foto/Cortesía

    La actividad fue organizada por ALOHA Panamá y coincidió con el décimo aniversario de la organización en el país, dedicada a la formación de niños en habilidades como la concentración, la memoria, la agilidad mental, el pensamiento lógico y la disciplina.

    Durante la competencia participaron delegaciones de América, Europa, Asia y otras regiones, en una jornada académica enfocada en el desarrollo de la aritmética mental y el intercambio entre estudiantes de diversos países.

    Vanessa Campos, directora ejecutiva de ALOHA Panamá, dijo que los resultados obtenidos por la delegación nacional reflejan el esfuerzo de los participantes, así como el acompañamiento de sus familias e instructores.

    “Estos niños nos demuestran que cuando se apuesta por la educación, la disciplina y el desarrollo de sus capacidades, no existen límites para alcanzar grandes resultados”, afirmó Campos.

    Niños panameños brillan en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental
    La delegación nacional obtuvo la mayor cantidad de campeones. Foto/Cortesía

    Con la realización de este encuentro, Panamá se incorpora a la lista de países anfitriones de esta competencia internacional, que busca fomentar el desarrollo de habilidades matemáticas y cognitivas entre niños y adolescentes mediante el cálculo mental, enfatizaron los organizadores.

    Niños panameños brillan en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental
    La aritmética mental reúne en Panamá a mil niños de 21 países. Foto/Cortesía

    Getzalette Reyes

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