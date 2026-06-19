Obra homenajea al escultor Mariano Benlliure y su huella en la identidad panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un libro presentado este jueves homenajea al escultor español Mariano Benlliure (1862-1947) como autor de dos de las estatuas más emblemáticas de Panamá: la del explorador español Vasco Núñez de Balboa, mito fundacional de la nación panameña, y la del prócer independentista Simón Bolívar, que convocó en 1826 en el istmo el Congreso Anfictiónico, del que se conmemora estos días su bicentenario.

El libro Benlliure, entre Balboa y Bolívar, coescrito por la historiadora panameña Wendy Tribaldos y la arquitecta y bisnieta del escultor Lucrecia Enseñat Benlliure, que preside además la Fundación Mariano Benlliure, fue presentado en el Centro Cultural de España, país impulsor de la obra.

“Desde hace 4 años iniciamos el trabajo investigativo de esta obra que estamos legando a todo el mundo, pero con especial énfasis a Panamá y a España, es una obra donde resaltamos la monumentalidad y el talento artístico del insigne escultor Mariano Benlliure y cómo estas obras son elementos simbólicos dentro de nuestra identidad nacional”, explicó a EFE la historiadora Tribaldos.

La escultura a Balboa se instaló en 1924 frente a la bahía de Panamá en lo que hoy es la cinta costera, una construcción posterior que aisló la estatua entre amplios carriles viales y bajo imponente rascacielos en plena avenida Balboa, mientras que la obra a Bolívar, cuya primera parte se inauguró en 1926, está situada en una plaza frente a la Cancillería en el Casco Antiguo de la ciudad, donde un siglo antes se había celebrado el Congreso Anfictiónico.

Plaza Simón Bolívar del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. LP/ Alexander Arosemena

“Son dos monumentos muy distintos entre sí en cuanto a su implantación urbana. Uno, el de Núñez de Balboa, tiene un carácter más territorial, más de hito en el paisaje, en el territorio. Mientras el de Bolívar es un monumento más a escala urbana, creado para que el espectador, el ciudadano se acerque a él, lo recorra y descubra esos acontecimientos más importantes que rodearon la vida del Libertador”, expuso a EFE Enseñat Benlliure.

📚 Un libro presentado este jueves rinde homenaje al escultor español Mariano Benlliure (1862-1947), autor de dos de las estatuas más emblemáticas de Panamá: la de Vasco Núñez de Balboa y la de Simón Bolívar.



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Un gran modelador

La presidenta de la Fundación Mariano Benlliure describió a su bisabuelo como “un gran modelador que concebía e intervenía desde el primer dibujo hasta la obra acabada final en todo el proceso creativo”.

Formado muy joven en Italia, donde “aprendió el proceso de fundición acudiendo a la fundición más importante que había en Roma a finales del siglo XIX”, el artista intervenía directamente su obra, dijo la experta, “retocaba las ceras en caliente, retocaba los bronces en frío una vez terminados y controlaba la pátina de acabado final”.

“O sea, era muy meticuloso en el acabado de sus obras y participaba siempre en todo el proceso”, aseguró.

Pero, terminada la obra, Benlliure cedía el protagonismo a sus nuevos dueños y no solía acudir a las inauguraciones de esos monumentos que tenían de protagonistas sus esculturas.

Así, “curiosamente no viajó nunca a América”, donde según detalla Enseñat hay “una decena de monumentos públicos suyos a lo largo de todo el continente americano y envió sus obras a muchas exposiciones que se celebraron con motivo de las independencias de Argentina, Chile y México”, además de sus estatuas en Panamá.

Este libro se suma de este modo a una semana de actos en la capital panameña que comenzará a partir del 22 de junio con la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, y del 22 al 24 de junio el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.