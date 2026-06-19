Día del Padre: películas que muestran con honestidad el amor de los papás

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como tenemos el Día del Padre a la vuelta de la esquina, les comparto cinco películas que retratan con honestidad a los buenos papás.

En el séptimo arte contemporáneo se denomina fatherhood cinema a las producciones que centran sus argumentos en la figura paterna.

De acuerdo con la investigadora británica Hannah Hamad, autora del libro Postfeminism and Paternity in Contemporary U.S. Film (2013), los padres han adquirido mayor relevancia en la ficción cinematográfica de Occidente desde los años de 1960, aunque fue 30 años después cuando registraron un mayor protagonismo.

Como tenemos el Día del Padre a la vuelta de la esquina, les comparto 5 películas que retratan con honestidad a los buenos papás. Todas están disponibles en Apple TV, salvo Buscando a Nemo que la encuentran en Disney+.

Finch es un padre viudo que enseña con el ejemplo a sus hijos Scout y Jem sobre lo relevante de hacer lo correcto.

Ética

La Gran Depresión ataca con furia a una comunidad sureña. Atticus Finch (Gregory Peck) es un abogado que ejerce el derecho desde la ética para defender a un afrodescendiente por un delito que no cometió.

Finch es un padre viudo que enseña con el ejemplo a sus hijos Scout y Jem sobre lo relevante de hacer lo correcto en un mundo racista y cruel.

En Matar a un ruiseñor (1962), de Robert Mulligan, Atticus exhorta a que antes de juzgar a una persona hay que calzar sus zapatos y caminar con ellos para entender sus puntos de vista.

Cuando sus hijos le preguntan por qué defender a esa persona, Finch les responde: “Si no lo hiciera, no podría caminar con la frente en alto. (…) Todos los hombres son iguales”.

‘En el nombre del padre’ recibió 7 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película.

Corazón

En el nombre del padre (1993), de Jim Sheridan, presenta a Giuseppe Conlon (Pete Postlethwaite), un papá responsable e íntegro en una Belfast convulsa de los años 1970.

En contraste está su hijo Gerry (Daniel Day-Lewis), quien no cree en su presente, ni en su futuro por las faltas de oportunidades. Si su progenitor representa la paz y la compasión, Gerry es borracho e inmaduro, no quiere nada con la educación, ni en conseguir un empleo.

Un día viaja a Londres. Por esos días, un grupo paramilitar pone una bomba en un bar y las autoridades acusan a Gerry de ser uno de los responsables del atentado, aunque años después se comprueba su inocencia.

Terminan en prisión. Giuseppe es acusado de colaborador y Gerry de ser supuestamente uno de los gestores del acto violento. En prisión, el retoño descubre que Giuseppe tiene una fuerza interna superior y aprende a conocerlo, respetarlo y admirarlo.

Este drama es sobre no perder las esperanzas ante un sistema judicial que no siempre es justo; es sobre seguir adelante a pesar de que pasen los hechos más dolorosos y sobre el poder transformador del bien. ¿Su mensaje? Ser papá significa perdonar y querer a tus hijos y nunca perder la fe en ellos.

‘Buscando a Nemo’ se hizo acreedora al Oscar al mejor largometraje animado.

Guiar

Desde que Marlin (Albert Brooks) perdió a su esposa y a casi todos sus hijos en un trágico acontecimiento, se ha vuelto un padre paranoico y obsesivo con la seguridad de Nemo (Alexander Gould).

Para Marlin todo saldrá de la patada hasta que se compruebe lo contrario. Mientras que Nemo es valiente e intrépido y está emocionado porque asiste por primera vez al colegio.

Todo se va al caño cuando un buzo captura a Nemo y termina en una pecera de una clínica dental en P. Sherman, 42 Wallaby May, en Sydney.

Buscando a Nemo (2003), de Andrew Stanton y Lee Unkrich, es sobre dar las mejores herramientas posibles para que nuestros hijos avancen, en particular, cuando no estamos a su lado.

¿Hasta qué punto guiar es someter? ¿Cómo sabemos que están preparados para salir de la siempre segura anémona que es el hogar? Crush, una sabia tortuga marina, le responde a Marlin: “Tú nunca sabes realmente, pero cuando ellos saben, tú sabes, ¿sabes?”.

Marlin está dispuesto a hacer lo imposible por recuperar a su hijo: viaja cientos de kilómetros y sobrevive a tiburones y medusas. Cuando vuelven a estar juntos aprenden una lección: a veces perderse es encontrarse.

‘La carretera’ estuvo en la sección oficial del Festival de Cine de Venecia.

Control

El planeta está devastado a causa de un cataclismo. La hambruna ha convertido a los humanos en desquiciados o caníbales.

En esta nueva realidad, un papá (Viggo Mortensen) plantea acciones morales a su hijo (Kodi Smit-McPhee) en un sistema sin normas y de su obediencia depende llegar a las costas, donde hay vestigios de algo mejor.

En La carretera (2009), de John Hillcoat, el padre transmite dos principios: tener desconfianza como mecanismo de sobrevivencia y mantener el fuego de la humanidad en los corazones para no transformarse en monstruos.

’Capitán Fantástico’ es sobre qué valores le inculcamos a nuestros hijos y hasta qué punto podemos ser radicales o indulgentes en su formación. Fue premiada en el Festival de Cine de Cannes.

Libertad

En Capitán Fantástico (2016), de Matt Ross, Ben (Viggo Mortensen) es un papá que, durante diez años, junto a su esposa Leslie (Trin Miller), aislaron a sus seis hijos de los vicios de la modernidad en las zonas boscosas de Washington.

Los Cash, en particular Ben, protegen a su prole de una civilización superficial, hedonista y convencional. Esta familia propone estar más en comunión con el medio ambiente y mucho menos con el consumismo.

Capitán Fantástico es sobre qué valores le inculcamos a nuestros hijos y hasta qué punto podemos ser radicales o indulgentes en su formación.

Como plantea el académico húngaro Károly Pintér, en un artículo publicado en la revista Pázmány Papers (2023), esta comedia dramática plantea los beneficios y los riesgos de aplicar en el siglo XXI las ideas plasmadas en Walden (1854), obra en la que Henry David Thoreau abogaba por una existencia libre del materialismo y una educación cimentada en el pensamiento crítico.

¿Conclusión? El equilibrio: ni las utopías son por completo posibles, ni la solución es alejarse de toda integración social.

El autor es miembro de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci).