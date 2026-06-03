Panamá es sede de la Copa Culinaria Continental; 14 países participan

Chefs y estudiantes de cocina de todo el continente participan desde ayer en Panamá de la Continental Culinary Cup 2026 (Copa Culinaria Continental y Congreso Académico), uno de los eventos culinarios más prestigiosos del continente.

En el evento, que se realiza en alianza con el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas (CPGA), participan representantes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Panamá, que está representado por el equipo de la Universidad Santa María La Antigua.

Delegaciones participantes en la Copa Culinaria 2026 en Panamá. Cortesía/USMA

“La edición 2026 de la Continental Culinary Cup representa una oportunidad excepcional para posicionar al país como epicentro del talento gastronómico continental”, destacó el Chef Cristian Ponce de León, Presidente del CPGA, según una nota de prensa del evento.

Los equipos participantes compiten en cuatro categorías: Junior, Senior Chef, Sostenible Wellness y Pastry Senior. Se evalúan desde técnicas clásicas hasta tendencias contemporáneas de la cocina global.

De acuerdo con los organizadores, el certamen promueve la sustentabilidad alimentaria, el respeto por los productos locales, la cocina saludable, la precisión profesional y la identidad gastronómica de cada país, de allí que Panamá mostrará durante esta semana su riqueza de materias primas autóctonas, los sabores únicos de la región y la herencia cultural latinoamericana.

Este miércoles 3 de junio, en horario matutino, corresponde la competencia de la categoría Junior; y en la tarde tendrá lugar la competencia de la categoría Senior, que continuará durante este jueves.

Como parte de la jornada, durante el Congreso de Gastronomía y Sostenibilidad habrá conferencias magistrales, workshops exclusivos, experiencias sensoriales, rondas de networking y actividades culturales, a propósito de generar un espacio para el intercambio de conocimientos y alianzas estratégicas entre profesionales, empresas y entidades académicas del sector.

El último día de competencias y el acto de clausura será el este viernes 5 de junio.

El Consejo Profesional Gastronómico de las Américas (CPGA) es el organismo gastronómico hemisférico inclusivo de todos los países de las Américas que, desde su creación en 2010, ha sido referente en la promoción y organización de competencias culinarias a nivel nacional e internacional, impulsando espacios de encuentro, formación y excelencia profesional, destaca el comunicado.