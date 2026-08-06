Panama Flamenco Week 2026 llenará de arte, danza y tradición la ciudad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre zapateados, guitarras, colores y sabores, la ciudad de Panamá se vestirá de mantón y compás con la llegada de una nueva edición del Panama Flamenco Week 2026, un festival que, durante diez días, convertirá el arte flamenco en una experiencia para escuchar, bailar, degustar y sentir.

Del 21 al 30 de agosto, el festival ofrecerá una programación en la que los asistentes podrán disfrutar de espectáculos de danza y música, una exposición de arte, talleres de flamenco, una cata de vinos españoles dirigida por el sommelier Basilio Barros y una propuesta gastronómica inspirada en esta tradición cultural.

El festival combinará espectáculos, talleres, exposiciones y experiencias gastronómicas. Foto: Cortesía.

La edición de este año también tendrá un componente solidario, ya que parte de los fondos recaudados será destinada a la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC).

Uno de los principales atractivos será la exposición “La Huella del Flamenco”, que reunirá a más de veinte artistas en la Ciudad de las Artes, además de contar con la participación del fotógrafo sevillano Javier Caró.

Asimismo, el bailaor español Juanma Zurano impartirá talleres abiertos al público del 22 al 24 de agosto en la Academia Flamenco Panamá, mientras que el cierre del festival llegará los días 29 y 30 de agosto con el estreno de “Balboa, su Pasión: Flamenco y Tradición”, un espectáculo que fusiona la historia panameña con el lenguaje artístico del flamenco.

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La producción será dirigida por Paola Tamayo, quien combinará danza, música y teatro para ofrecer una mirada artística sobre el paso de Vasco Núñez de Balboa por el istmo. En escena participarán artistas nacionales e internacionales, entre ellos Juanma Zurano, Eugenio Romero, Niko Cortés y el percusionista panameño Valo Jorge.

La programación ha sido diseñada para que los asistentes puedan conocer no solo la danza y la música, sino también otros elementos que forman parte de esta tradición cultural, como la fotografía, la pintura, la gastronomía y la enología, ofreciendo un recorrido por algunas de las manifestaciones más representativas de la cultura española.