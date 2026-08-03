Diana Uribe presentará ´La historia del café como nunca te la han contado´ en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La historiadora llegará a Panamá para explorar la historia del café y su influencia en la cultura, la economía y la sociedad.

El café suele verse como la bebida que acompaña el desayuno, las largas jornadas de trabajo o las reuniones con amigos. Sin embargo, su historia va mucho más allá. Sus rutas comerciales, el impacto que tiene en la economía y su influencia en distintas culturas serán el eje principal de la conferencia que ofrecerá la historiadora colombiana Diana Uribe en Panamá el próximo 6 de agosto, a las 7:00 p.m.

El evento profundizará en el café más allá de una bebida que reúne, despierta o reconforta.

El conversatorio “La historia del café como nunca te la han contado”, que se realizará en el Ateneo de Ciudad del Saber, abordará el café desde una perspectiva histórica, cultural, económica, científica y gastronómica, explorando cómo este producto ha influido en distintas sociedades y en la construcción de identidades alrededor del mundo.

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Durante la conferencia, Uribe propondrá un recorrido por los orígenes del café, su expansión desde África y Medio Oriente hacia Europa y América, así como el papel que desempeñó en el surgimiento de espacios de encuentro, intercambio de ideas y desarrollo económico en distintas épocas. Busca mostrar que, detrás de una bebida de consumo cotidiano, existe una historia marcada por procesos que han influido en el mundo contemporáneo.

El auge del café panameño abre paso a una mirada histórica con Diana Uribe. Foto: Cortesía.

La actividad se realizará en un momento en que Panamá continúa recibiendo reconocimientos internacionales y se posiciona como una de las naciones con mejor producción de café Geisha. En los últimos años, este café, producido en tierras altas como Boquete y Volcán, ha alcanzado precios récord en subastas internacionales y ha consolidado la reputación del país como productor de cafés de especialidad de alta calidad.

Además, Panamá recibirá en octubre el evento World of Coffee, que por primera vez tendrá como sede a un país de América Latina.

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Los organizadores destacaron que la conferencia busca acercar la historia del café a un público amplio, más allá de productores o especialistas, e invitar a reflexionar sobre el papel de esta bebida en la cultura y el desarrollo de los países.

Parte de lo recaudado con la venta de boletos se destinará a la Fundación Oír es Vivir, organización dedicada a promover la salud auditiva y el acompañamiento de personas con pérdida de audición.

El café Geisha de Panamá ha recibido diferentes premiaciones internacionales debido a su calidad. Foto: Cortesía.

Diana Uribe es una de las divulgadoras de historia más reconocidas de América Latina.

A lo largo de más de dos décadas ha desarrollado programas de radio, pódcast y conferencias en los que explica acontecimientos históricos con un lenguaje cercano al público general, una labor que le ha permitido reunir una amplia audiencia en distintos países de habla hispana.