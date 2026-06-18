Panamá podrá acceder a fondos de IBERESCENA 2026-2027 para proyectos de artes escénicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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IBERESCENA 2026-2027 abrió su convocatoria para proyectos de artes escénicas en Panamá, con ayudas económicas para creadores y festivales.

Gestores culturales, compañías, productores, festivales, espacios escénicos y profesionales de las artes escénicas de Panamá podrán participar en la Convocatoria Ordinaria IBERESCENA 2026-2027, un programa de cooperación internacional que ofrece apoyo económico para impulsar proyectos de teatro, danza, circo, artes vivas y otras expresiones escénicas en Iberoamérica.

Como país miembro del programa, Panamá podrá presentar propuestas a las distintas líneas de ayuda habilitadas para esta edición, orientadas a fortalecer la creación artística, la movilidad, la coproducción y la circulación de proyectos escénicos en la región.

A fin de orientar a los interesados, IBERESCENA realizará una capacitación virtual abierta el próximo 18 de junio, a las 9:00 a.m. (hora de Panamá), que será transmitida en vivo a través de su canal oficial de YouTube. Durante la sesión se explicarán las novedades de la convocatoria, los requisitos de participación y el funcionamiento de la plataforma digital, además de un espacio para preguntas y respuestas, informó el Ministerio de Cultura de Panamá.

Convocatoria IBERESCENA 2026-2027 ofrecerá financiamiento a creadores y festivales de Panamá. Foto/Ministerio de Cultura

Para el período 2026-2027, el programa contempla tres líneas de apoyo. Las ayudas a la Creación en Residencia otorgarán hasta 10 mil euros (11.5 mil dólares); las ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas, hasta 15 mil euros (17.2 mil dólares); y las ayudas a la Programación de Espacios Escénicos, Festivales y Mercados, hasta 20 mil euros (23 mil dólares).

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 23 de julio de 2026 y deberán realizarse a través de la plataforma digital de IBERESCENA. Los proyectos seleccionados se anunciarán en diciembre de este año y deberán ejecutarse entre enero y diciembre de 2027.

Creado en 2006, IBERESCENA es un programa de cooperación cultural impulsado por la Secretaría General Iberoamericana y 18 países miembros, entre ellos Panamá. Su objetivo es promover la creación, la circulación y la profesionalización de las artes escénicas iberoamericanas, así como fortalecer el desarrollo económico y social del sector.