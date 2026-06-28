Panamá registra un aumento del 18% en mensajes violentos contra la población LGBTIQ+, revela informe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá registra un aumento del 18.2% en contenido violento dirigido contra el colectivo LGBTIQ+, según el Rainbow Ghosting.

Según la investigación elaborada por la firma LLYC, el país experimentó una disminución de la conversación sobre diversidad, lo que contribuye al denominado efecto de “ghosting” o silencio institucional.

Sin embargo, ese descenso no ha significado una reducción de la violencia.

La investigación también identifica que, en Panamá, el argumento religioso continúa siendo uno de los principales marcos utilizados para cuestionar o deslegitimar los derechos de las personas LGBTIQ+, calificándolo como una “excusa estructural” recurrente dentro de la conversación pública.

Este comportamiento forma parte de una tendencia global. El informe advierte que la visibilidad del colectivo LGBTIQ+ está disminuyendo a nivel mundial, mientras aumentan el discurso de odio y los sesgos en la inteligencia artificial.

Uno de los principales hallazgos es la caída sostenida de la cobertura mediática sobre temas relacionados con Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Desde 2021, las noticias sobre esta temática han disminuido un promedio del 2.5% por trimestre, una tendencia que se aceleró hasta alcanzar una reducción cercana al 10% trimestral durante los últimos tres años.

Como resultado, la conversación pública se concentra cada vez más en junio, durante el Mes del Orgullo. En 2024, el 32.73% de todas las publicaciones del año sobre diversidad se realizaron en ese mes, frente al 28.56% registrado en 2023, lo que evidencia que el interés social se limita cada vez más a fechas conmemorativas.

Uno de los apartados centrales del informe analiza cómo los modelos de inteligencia artificial responden de forma distinta dependiendo del perfil de la persona que realiza una consulta.

Las pruebas efectuadas con ChatGPT 5.1 encontraron que, al interactuar con perfiles LGBTIQ+, las respuestas muestran un 72% más de referencias relacionadas con vulnerabilidad, miedo o necesidad de protección, mientras que los perfiles cisheterosexuales reciben respuestas orientadas hacia la autonomía, la independencia y el éxito, con una intensidad 140% mayor.

El estudio también detectó diferencias emocionales en el lenguaje utilizado por la IA. Las respuestas dirigidas a lesbianas y mujeres trans presentan un 74% de sentimentalismo o empatía excesiva, mientras que en hombres cisgénero heterosexuales ese tono desciende al 51%, privilegiando mensajes relacionados con liderazgo, rendimiento y crecimiento profesional.

De acuerdo con los investigadores, esta diferencia termina condicionando las expectativas de futuro. Mientras a jóvenes cisheterosexuales la IA los orienta directamente hacia metas académicas, deportivas y laborales, a jóvenes LGBTIQ+ primero les plantea la necesidad de superar ansiedad, enfrentar discriminación o buscar aceptación antes de proyectarse hacia objetivos personales.

Sesgos también en las imágenes generadas por IA

La investigación encontró que los sesgos no se limitan al lenguaje.

Al generar imágenes relacionadas con personas LGBTIQ+, el 97% de las representaciones creadas por inteligencia artificial mostraban personas caucásicas, invisibilizando a otras etnias.

Además, cuando se solicitaban imágenes de familias o niños, las personas LGBTIQ+ aparecían entre dos y cuatro veces más frecuentemente en escenarios donde eran minoría o se percibían incómodas.

Otro hallazgo indica que en siete de cada diez ocasiones la inteligencia artificial incorporó automáticamente banderas, símbolos o emblemas del orgullo para representar a personas diversas, reforzando la idea de que su identidad debe estar constantemente señalizada y no puede presentarse como parte de la vida cotidiana.

Crece el discurso de odio

El informe advierte que el silencio institucional no ha reducido la polarización.

Actualmente, tres de cada cinco mensajes publicados en redes sociales sobre el colectivo LGBTIQ+ corresponden a ataques directos, mientras que en ocho de los diez países analizados el discurso de odio aumentó en promedio un 38%.

En América Latina, la situación adquiere una dimensión especialmente crítica. La región concentra el 73% de los asesinatos de personas trans registrados en el mundo, mientras que la esperanza de vida promedio de esta población apenas alcanza los 35 años, según los datos recopilados por el estudio.

Empresas también reducen sus políticas de diversidad

La investigación sostiene que el repliegue también se observa en el ámbito empresarial.

En 2025, únicamente dos tercios de las empresas incluidas en la lista Fortune 500 mantienen políticas activas de Diversidad, Equidad e Inclusión, una reducción significativa respecto a 2023.

Los autores consideran que este retroceso responde al creciente clima de polarización social y política, lo que ha llevado a muchas organizaciones a disminuir la visibilidad de sus iniciativas para evitar controversias públicas.