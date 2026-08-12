Panamá reúne a 15 jóvenes chefs de Latinoamérica y el Caribe rumbo a Milán 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ciudad de Panamá será −por primera vez− sede de la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026/2027, una competencia que reunirá a 15 jóvenes chefs que buscan representar a la región en la Grand Finale, que se celebrará en Milán en 2027.

Entre los seleccionados está el panameño Andrei Lam, chef del restaurante del Sofitel Legends Casco Antiguo. Liam será el representante de Panamá ante un jurado integrado por cinco referentes de la gastronomía latinoamericana, informaron los organizadores.

Andrei Lam, de Panamá, es uno de los 15 finalistas. Foto/Cortesía

Los 15 finalistas fueron seleccionados después de un proceso de evaluación realizado por ALMA, la Escuela Internacional de Cocina Italiana, que tomó en cuenta tres criterios: habilidad técnica, creatividad y una visión personal sobre el poder transformador de la gastronomía.

Además de Lam, la lista está integrada por jóvenes chefs de México, El Salvador, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Brasil y Argentina.

Entre ellos se encuentran Kevin Chávez Cazarin y Rodrigo Pacheco Reyes, de México; Juan José Acevedo Rodríguez, de El Salvador; Daniela Díaz Fuertes, Diana Pérez, Heisy Córdoba y Diego Ramírez, de Colombia; Tomás Paz, de Chile; Leonardo Fassioli y Christian Navarrete, de Perú; Mauro Jiménez y Allan Flores Navarro, de Costa Rica; Ana Flávia Batista Graciolli, de Brasil; y Santiago Gaston Pereyra, de Argentina.

La competencia se desarrollará del 27 al 30 de septiembre. El martes 29, los participantes presentarán sus platos insignia ante el jurado internacional que estará conformado por Marsia Taha Mohamed, de Bolivia; Luiz Filipe Souza, de Brasil; Jaime David Rodríguez Camacho, de Colombia; Jaime Pesaque, de Perú; y Alejandra Navarro, de México.

El ganador de la Final Regional avanzará a la Grand Finale de Milán 2027, donde competirá con representantes de las demás regiones del mundo por el título de S.Pellegrino Young Chef.

La iniciativa de celebrar esta actividad en el país cuenta con el apoyo de la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR Panamá.