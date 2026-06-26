Panamá reúne a representantes de 125 países en la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá se convirtió esta semana en el epicentro mundial de la comunicación para el desarrollo al acoger la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC Summit) 2026, un encuentro que, por primera vez, tiene como sede un país de América Latina y el Caribe.

Más de 800 participantes provenientes de 125 países se dieron cita entre el 22 y el 26 de junio en el Panama Convention Center, en Amador, para intercambiar conocimientos, experiencias y metodologías sobre el papel de la comunicación en la promoción de cambios sociales y de comportamiento, resaltaron sus organizadores.

Bajo el lema “El poder de la conexión: reimaginando el conocimiento, la acción y la equidad en un panorama cambiante de la SBCC”, la cumbre reúne a representantes de agencias de cooperación internacional, universidades, gobiernos, organizaciones comunitarias y especialistas que trabajan en el diseño de estrategias de comunicación orientadas a mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente, fortalecer la participación ciudadana y promover la justicia social.

El objetivo principal de la cumbre consiste en fortalecer el campo de la comunicación para el cambio social mediante el intercambio de experiencias exitosas, metodologías y resultados de investigación, explicó Jair Vega Casanova, profesor de la Universidad del Norte de Colombia y vocero oficial de la organización del evento.

Un espacio para aprender de experiencias exitosas

Durante la semana se desarrollaron talleres, paneles y mesas temáticas sobre salud sexual y reproductiva, salud materno-infantil, vacunación, cambio climático, comunicación ambiental, evaluación de campañas, narrativas audiovisuales y metodologías participativas.

También se presentaron proyectos que utilizan desde televisión y entretenimiento hasta herramientas digitales para promover cambios de comportamiento en distintas comunidades.

Uno de los ejes centrales de la agenda fue el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de comunicación y en la confianza pública.

Las sesiones analizaron cómo estas tecnologías están transformando los ecosistemas de información, los desafíos que plantea la desinformación y las oportunidades para desarrollar campañas más efectivas sin perder de vista la ética y la credibilidad.

Más de 800 participantes de 125 países se reunieron en el Panama Convention Center de Amador. Foto/Cortesía

Asimismo, la cumbre destacó el valor del conocimiento indígena y comunitario como una fuente legítima de evidencia para diseñar políticas públicas y programas de desarrollo, además del papel de la cultura, la música y las narrativas como herramientas para impulsar cambios sociales.

Entre las plenarias más concurridas figuró la participación del cantautor panameño Rubén Blades, quien reflexionó sobre el poder de la música como instrumento de transformación social y construcción de ciudadanía, destacó el profesor colombiano.

Panamá, por primera vez como sede regional

En entrevista con La Prensa, Vega Casanova destacó que la edición de 2026 representa un hito para la región.

Recordó que la cumbre tuvo sus primeras ediciones en Etiopía (2016), Indonesia (2018) y Marruecos (2022), mientras que la pandemia obligó a suspender la convocatoria prevista para 2020.

“Por primera vez se realiza en América Latina, lo que ha permitido que participe mucha más gente de la región. Además, se escogió a Panamá por su ubicación estratégica, su capacidad para albergar eventos internacionales y porque es un país muy atractivo para recibir visitantes de todo el mundo”, señaló.

El académico añadió que esta elección ha fortalecido el intercambio entre especialistas de distintos continentes.

“Ha permitido que nos encontremos quienes trabajamos en América Latina con colegas de África, Europa y otras regiones. Ha sido un espacio de encuentro realmente extraordinario”, afirmó.