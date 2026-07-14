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    Panamá será sede del Foro Internacional Magnifica Humanitas sobre inteligencia artificial y dignidad humana

    Getzalette Reyes
    Panamá será sede del Foro Internacional Magnifica Humanitas sobre inteligencia artificial y dignidad humana
    El papa León XIV sostiene que ninguna tecnología puede reemplazar el valor de la persona, creada a imagen de Dios.

    Panamá será sede, del 22 al 24 de julio, del Foro Internacional Magnifica Humanitas, un encuentro que reunirá a autoridades eclesiales, académicos, jóvenes, comunicadores y especialistas para reflexionar sobre la inteligencia artificial (IA), la dignidad humana, la educación y el impacto de la tecnología en la sociedad.

    +info

    ‘Magnifica Humanitas’, una encíclica sobre la dignidad humana como centro del avance tecnológico

    De acuerdo con los organizadores, el foro forma parte de una agenda de reflexión inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas, la primera del papa León XIV, firmada el 15 de mayo de 2026. El documento aborda la protección de la dignidad de la persona humana en la era de la inteligencia artificial y plantea la necesidad de que el desarrollo tecnológico esté al servicio del bien común.

    Panamá será sede del Foro Internacional Magnifica Humanitas sobre inteligencia artificial y dignidad humana
    León XIV subraya que la grandeza del ser humano no depende de aumentar sus capacidades mediante la tecnología, sino de su dignidad.

    La actividad es organizada por la Arquidiócesis de Panamá, la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (Fundesteam).

    Las jornadas se desarrollarán del 22 al 24 de julio, de 5:30 p.m. a 8:00 p.m., en el auditorio P. Benjamín Ayechu, ubicado en el edificio de Postgrado de la USMA.

    La programación contempla tres ejes temáticos: educación, juventud y medios de comunicación. La apertura, el 22 de julio, estará dedicada al tema “Educación y la Encíclica” y contará con una ponencia inaugural del arzobispo emérito de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. También participarán el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, y el rector de la USMA, presbítero Jorge Rivera-Rodríguez, entre otros invitados.

    La jornada del 23 de julio abordará el tema “Jóvenes y la Encíclica”, con énfasis en el papel de las nuevas generaciones frente al desarrollo de la inteligencia artificial. El 24 de julio, el foro cerrará con el eje “Medios y la Encíclica”, dedicado a analizar el impacto de la IA en la comunicación y en la formación de la opinión pública.

    Además de los conferencistas principales, el encuentro reunirá a especialistas en gobernanza, educación STEAM, comunicación y pensamiento social cristiano, en un formato que combinará conferencias, paneles de discusión y espacios de diálogo con el público.

    La participación será gratuita y estará abierta a la comunidad educativa, académica y al público en general, aunque los cupos serán limitados. Los interesados deberán completar un formulario de inscripción.

    Getzalette Reyes

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