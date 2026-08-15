Panamá Viejo: un recorrido entre ruinas e historias que aún cuentan quiénes somos
Panamá Viejo no solo conserva ruinas: también guarda historias sobre cómo vivían sus antiguos habitantes y cómo se fue formando la sociedad panameña. El recorrido permite conocer el sitio arqueológico, subir al mirador de la catedral y visitar el museo.
Recorrer Panamá Viejo es mucho más que caminar entre ruinas. El sitio arqueológico permite conocer cómo vivían sus antiguos habitantes, descubrir piezas encontradas por los arqueólogos y subir al mirador de la torre de la catedral.
El recorrido incluye el acceso a todo el sitio, transporte interno, el mirador de la torre de la catedral y el Museo de la Plaza Mayor Samuel Luis García de Paredes.
La entrada para nacionales y residentes tiene un costo de $11 para adultos, mientras que jubilados, pensionados y adultos mayores pagan $5.50. También hay tarifas especiales para estudiantes, menores y preescolares. Para no residentes, el precio es de $17 para adultos y $5 para niños.
Entre los hallazgos que más llaman la atención están los restos de dos mujeres de la época prehispánica: la llamada “Señora de Panamá Viejo”, enterrada con elementos que sugieren una posición de liderazgo, y una joven cuyo entierro podría estar relacionado con actividades musicales o de danza.
Pero las ruinas también cuentan cómo se fue formando la sociedad panameña: desde las comunidades indígenas hasta la llegada de los españoles y la adaptación de nuevas costumbres, objetos y formas de vida al entorno local.
Panamá Viejo es, en esencia, una forma de caminar por la historia y entender cómo llegamos a ser la sociedad que somos hoy.