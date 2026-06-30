Panameña Karol Wilson competirá en Operación Triunfo Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá tendrá representación en la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos, el nuevo reality musical de Telemundo que reunirá a jóvenes talentos en busca de una oportunidad para impulsar su carrera artística.

La encargada de llevar la bandera panameña será la cantante Karol Wilson, quien logró superar las distintas etapas del proceso de selección y formará parte de los concursantes del programa, cuyo estreno está previsto para el próximo 7 de julio.

La participación de la artista fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del concurso, donde también se compartió su video de presentación.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad única y maravillosa de trabajar por mis sueños, que es la música. Soy una persona alegre, extrovertida, apasionada y soñadora”, expresó la panameña.

El estreno de Operación Triunfo Estados Unidos

La primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos debutará el 7 de julio en vivo por Telemundo. El programa será conducido por la presentadora mexicana Natalia Téllez y contará con el cantante español David Bisbal como integrante del jurado.

De acuerdo con Telemundo, miles de aspirantes participaron en las audiciones realizadas en distintas ciudades de Estados Unidos. Los concursantes seleccionados competirán por un lugar dentro de la academia del programa, donde recibirán formación en canto, interpretación, baile y otras disciplinas artísticas mientras conviven de forma permanente.

Cada semana deberán presentarse en galas en vivo, en las que serán evaluados tanto por el jurado como por el público.