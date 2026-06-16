Panameña se corona como Virreina Internacional de la Ganadería en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La herrerana Celeste Isabel Díaz, de 25 años y profesional de la radiología, iguala la máxima posición alcanzada por el país en la historia del certamen colombiano.

La panameña Celeste Isabel Díaz Montenegro se alzó con el título de Virreina Internacional de la Ganadería, durante la decimosexta edición del evento celebrada en la ciudad de Montería, Colombia.

De acuerdo al informe oficial, Díaz igualó la posición más alta obtenida por el país en este concurso internacional tras una sequía de una década.

Díaz Montenegro, oriunda de la provincia de Herrera y radióloga de profesión, viajó al país suramericano bajo la tutela de la Panamanian Beauty Organization, entidad que la designó de manera oficial el pasado 1 de mayo de 2026 y que lideró su proceso de preparación integral para afrontar las exigencias de la competencia.

Celeste Isabel Díaz Montenegro se alzó con el título de Virreina Internacional de la Ganadería en Colombia.

Destacado desempeño en pruebas de campo y belleza

A lo largo de la semana de competencia, que se extendió desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de junio, la representante istmeña sobresalió entre el grupo de aspirantes debido a su versatilidad. Díaz no solo convenció al jurado calificador por sus atributos físicos, logrando el segundo lugar en la premiación especial de “Mejor Rostro”, sino también por sus destrezas técnicas.

La organización del concurso resaltó el sobresaliente dominio que mostró la panameña en las prácticas ganaderas y de campo, un componente evaluativo obligatorio y sumamente exigente dentro de esta festividad agropecuaria colombiana.

Celeste Isabel Díaz Montenegro se alzó con el título de Virreina Internacional de la Ganadería en Colombia.

Vitrina para el diseño panameño

El triunfo en tierras colombianas estuvo respaldado por una cuidada propuesta de moda. La comitiva panameña vistió piezas de alta costura confeccionadas por renombrados diseñadores nacionales e internacionales, entre los que destacaron: Lily Noguera, David Sáez, Junior Quero y José Luis González.

“Es un orgullo inmenso haber representado a Panamá y marcar este hito histórico después de diez años. Combinar mi carrera en la Radiología con esta experiencia ha sido un reto gratificante”, manifestó Celeste Díaz al concluir el certamen.

La panameña extendió su agradecimiento a su equipo preparador y a los artesanos de la aguja que proyectaron el talento local en el extranjero. Con este histórico virreinato, el país reafirma la competitividad de sus delegadas en plataformas internacionales que fusionan la identidad cultural con el desarrollo agropecuario.