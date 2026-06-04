Panameño inmortaliza a María Corina Machado en una escultura de colección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La pieza, elaborada por Joaquín Carrasquilla, con resina de alta durabilidad y un estricto rigor en la simbología venezolana, fue recibida con profunda emoción por la líder opositora.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue inmortalizada en una escultura creada por el reconocido caricaturista, escultor y cineasta panameño Joaquín Carrasquilla.

La pieza, una caricatura escultórica expresiva, encargada por un copartidario de la dirigente, fue recibida con visible emoción por Machado, quien decidió conservarla personalmente y llevarla consigo a Venezuela como un valioso testimonio de apoyo internacional.

María Corina Machado, escultura que la inmortaliza.

Con este obsequio, Machado se une a una selecta lista de mandatarios y celebridades mundiales que poseen obras del panameño, entre quienes destacan los presidentes Nayib Bukele, Javier Milei y José Raúl Mulino, así como figuras de Hollywood, tal es el caso de Pierce Brosnan, Whoopi Goldberg, Nicolas Cage y Don Johnson, así como el cantautor venezolano Franco De Vita.

María Corina Machado, escultura que la inmortaliza.

Se trata de capturar una esencia

La creación de la estatuilla requirió de un meticuloso trabajo que se prolongó durante un mes, detalló Carrasquilla a La Prensa.

“Cada rasgo se estudia. Cada ángulo se cuestiona. Cada detalle se corrige… una y otra vez. Así nace el verdadero parecido. No se trata solo de esculpir un rostro, se trata de capturar una esencia, porque entre observar, ajustar y volver a observar, es donde el arte deja de ser materia y se convierte en identidad", explicó el escultor.

El artista panameño vistió la figura con el atuendo que Machado utilizó en su histórico encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump.

María Corina Machado recibe con emoción la escultura que la inmortaliza.

Incorporó tres elementos cruciales solicitados por los encargantes:

La réplica de la medalla del Premio Nobel de la Paz en el cuello Un rosario (objeto que la líder siempre porta) La bandera de Venezuela ondeando hacia ella.

Carrasquilla explicó que el mayor desafío técnico de la obra radicó en la precisión histórica de los símbolos patrios. El artista debió extremar cuidados para plasmar la bandera histórica de siete estrellas, evitando la versión de ocho estrellas asociada al chavismo.

María Corina Machado recibe con emoción la escultura que la inmortaliza.

Asimismo, se respetó la posición exacta del escudo nacional, ubicado rigurosamente en la esquina superior izquierda de la insignia. Para garantizar la durabilidad de la pieza, Carrasquilla utilizó una resina personalizada importada de Estados Unidos que, al secarse, adquiere la consistencia y solidez del mármol.

Carrasquilla, quien vivió la época de la dictadura militar en Panamá como caricaturista, expresó su total solidaridad con la causa democrática venezolana.

Ahora recrea a Shakira

El artista adelantó a este medio que trabaja actualmente en una nueva escultura dedicada a la cantante colombiana Shakira.

Joaquín Carrasquilla recreando a Shakira.

Y aunque apenas es el inicio, siente que esta podría convertirse en una de las obras más importantes, simbólicas y retadoras de toda su carrera.

Joaquín Carrasquilla recreando a Shakira.

“Es que no se trata solamente de esculpir a una artista. Se trata de intentar capturar la energía de una mujer que marcó generaciones, cambió la música latina para siempre y se convirtió en un símbolo mundial. Tal vez por eso este proyecto se siente diferente. Como si dos mundos artísticos estuvieran destinados a encontrarse", dijo Carrasquilla, mientras avanza en la producción de su filme documental “Sueños de Masilla”.