‘Patria’ y ‘Pedro Navaja’: el Instituto Cervantes resaltó el legado cultural de Rubén Blades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cantautor panameño Rubén Blades entregó un legado al Instituto Cervantes durante la clausura del festival Centroamérica Cuenta en Panamá.

“Canciones como Pedro Navaja cambiaron para siempre el horizonte cultural de la música popular en español. Porque no fue solo una canción: fue un personaje literario, una escena cinematográfica, una filosofía popular del destino”.

Con esas palabras, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó la trascendencia artística y cultural de Rubén Blades durante el acto en el que la institución recibió un legado del músico panameño, en el marco de la clausura del festival Centroamérica Cuenta, celebrado en la ciudad de Panamá.

El legado entregado por Blades el pasado sábado incluye sus emblemáticas maracas salseras con la bandera de Panamá estampada y un folio con la letra de Patria, una de las composiciones más representativas de su carrera.

García Montero también evocó el significado de esa canción al citar algunos de sus versos: “Patria, son tantas cosas bellas / son las paredes del barrio / es su esperanza morena”. Añadió, además, que la obra invita a no “memorizar lecciones de dictaduras o encierros”, porque “la patria no la definen quienes suprimen a un pueblo”.

Como testigos del acto estuvieron presentes los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios; la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera; la directora del festival, Claudia Neira Bermúdez, y el ministro de Cultura de Guatemala, Luis Méndez Salinas.

Durante su intervención, García Montero elogió la trayectoria de Blades y aseguró que el artista no solo escribió canciones, sino que amplió las posibilidades narrativas y culturales de la música popular caribeña.

“Desde Panamá, desde el Caribe y desde el Nueva York latino de la diáspora, convirtió la salsa en crónica urbana, conciencia histórica y comunidad emocional transnacional”, expresó.

Rubén Blades entregó legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. LP Gabriel Rodríguez

Por su parte, Blades, nacido el 16 de julio de 1948, agradeció las palabras del director del Instituto Cervantes y reiteró una reflexión que suele compartir sobre el éxito y el trabajo colectivo.

“Esto nunca es de una sola persona, siempre son una serie de contribuciones que te llevan a este lugar. Hay gente mejor que yo, gente más merecedora, que no ha tenido la oportunidad. Uno agradece a toda la gente que lo ayudó y que, con su talento, hicieron posible que estuviéramos aquí”, afirmó.

“Hay que recordar eso y hacer partícipe a toda esa gente que durante tantas décadas me ayudó a llegar a este momento. Gracias. Muchas gracias”, agregó.

@rubenblades ha dejado sus maracas y un original de su puño y letra de «Patria» a la Caja de las Letras: «El éxito nunca es de una sola persona». García Montero: «Pocas voces han sabido narrar el latido urbano, moral y sentimental de América Latina como la voz de Rubén Blades» pic.twitter.com/VgB6AMXrWa — Instituto Cervantes (@InstCervantes) May 24, 2026

El Instituto Cervantes destacó además que Blades es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y cuenta también con estudios en la Universidad de Harvard. “Su carrera ha estado vinculada a la música, el cine y la política, mientras que canciones como Pedro Navaja alcanzaron reconocimiento internacional y marcaron a varias generaciones”.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Blades ha grabado numerosos discos y colaborado con figuras de distintos géneros, incluyendo al músico estadounidense Lou Reed, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de América Latina.

Tras la ceremonia, el legado del cantautor viajará a la Caja de las Letras, donde será custodiado por el Instituto Cervantes como parte del patrimonio cultural hispano.

La edición panameña de Centroamérica Cuenta reunió durante seis días a escritores, periodistas y creadores contemporáneos de cerca de una veintena de países.