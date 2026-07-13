‘Perdónenme’: Muerte de influencer conferencista Marie Claire reabre el debate sobre la salud mental en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Su deceso traspasó fronteras, mientras sus últimas publicaciones hablaban sobre maltrato psicológico, depresión y la importancia de pedir ayuda.

“No me llamen fuerte. No me admiren. No me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos. Perdónenme”, señaló en una de sus últimas historias que dejó programadas en Instagram la empresaria, escritora, influencer y conferencista panameña Marie Claire González, antes de su deceso.

La muerte de Marie Claire, a sus 39 años, ha provocado una profunda conmoción en el país y ha reabierto una conversación que especialistas consideran urgente: la salud mental, la violencia psicológica y la necesidad de reconocer las señales de quienes atraviesan un sufrimiento emocional.

Con más de 150 mil seguidores en Instagram, Marie Claire había sido incluida por Forbes en la lista de las mujeres más influyentes de Centroamérica y de su repentino deceso se han hecho eco diarios internacionales como el AS de España. “Tragedia en Centroamérica. Marie Claire González, quien había cosechado una importante comunidad en redes sociales debido a sus facetas como empresaria, escritora, excongresista e influencer, ha perdido la vida este domingo", señaló el medio, que describió el hecho como “Una muerte rodeada de incógnitas”.

Reconocida por su liderazgo empresarial y su impulso al emprendimiento femenino, Marie Claire también promovía el bienestar emocional. Sin embargo, en los días previos a su fallecimiento compartió en sus redes sociales mensajes en los que hablaba sobre maltrato psicológico, depresión y la importancia de pedir ayuda.

Últimas publicaciones de Marie Claire González.

Tras conocerse la noticia, esas publicaciones comenzaron a ser compartidas nuevamente por miles de personas, quienes encontraron en ellas un llamado a reflexionar sobre las heridas emocionales que muchas veces permanecen ocultas.

Un debate que trascendió las redes sociales

La tragedia generó numerosas reacciones de ciudadanos, comunicadores y profesionales de la salud mental, quienes coincidieron en la necesidad de abordar con mayor seriedad la salud emocional en Panamá.

El expresentador de televisión, Rolando Sterling, llamó la atención sobre la forma en que la sociedad suele responder ante quienes expresan su sufrimiento.

Marie Claire González pidió "perdón". Dijo que "hay dolores que tienen límite".

“Muchos que están pasando por problemas emocionales y depresión prefieren no hablar con nadie, porque nos hemos convertido en una sociedad criticona y que juzga. Cuántas veces escuchamos frases como: ‘estás exagerando’, ‘sal y diviértete que la vida sigue’ o ‘a ti te gusta buscar problemas’, cuando lo que realmente necesitan es que alguien los escuche y empatice”.

Sterling sostuvo que, en lugar de minimizar el dolor ajeno, es necesario crear espacios donde las personas puedan hablar sin miedo a ser señaladas.

Por su parte, el comunicador Álvaro Alvarado aseguró que este caso deja una lección que el país no puede ignorar y exhortó a prestar mayor atención a las señales que muchas personas manifiestan antes de una crisis.

“Vivimos en un país donde hablamos mucho de política, economía, deportes o de la vida de los demás, pero muy poco de salud emocional. Muchas veces las señales están ahí: una publicación donde alguien habla de sentirse solo, sin esperanza o agotado. Ninguna señal significa por sí sola que ocurrirá una tragedia, pero sí es suficiente para acercarnos, escuchar con empatía y animar a buscar ayuda”.

El comunicador también hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la atención en salud mental.

“Panamá necesita más psicólogos, más psiquiatras, programas preventivos en escuelas y universidades y campañas permanentes de educación emocional. La salud mental debe convertirse en una prioridad de salud pública".

En las últimas publicaciones de Marie Claire González, detalló características de un maltratador.

La mirada profesional: las heridas que no siempre se ven

La psicóloga Ana Corrales explicó a La Prensa que el caso también evidencia uno de los mayores desafíos en salud mental: comprender que el sufrimiento psicológico no siempre es evidente para quienes rodean a la persona.

“Existe la falsa creencia de que alguien con depresión siempre luce triste o deja de funcionar. La realidad es distinta. Muchas personas continúan trabajando, cuidando de su familia, sonriendo e incluso motivando a otros, mientras internamente viven un enorme desgaste emocional. Por eso hablamos de heridas invisibles”, dijo la especialista.

Explicó que las publicaciones en redes sociales pueden representar una forma de expresar un profundo sufrimiento y no deberían ser desestimadas automáticamente.

“Cuando una persona comienza a escribir constantemente sobre desesperanza, culpa, agotamiento extremo, violencia psicológica o la sensación de que ya no encuentra salida, son expresiones que merecen ser escuchadas con sensibilidad y pueden ser una oportunidad para acercarnos y recomendar ayuda profesional”.

Corrales añadió que la violencia psicológica puede producir consecuencias profundas que muchas veces pasan inadvertidas.

“El abuso emocional suele ser silencioso. No deja lesiones visibles, pero deteriora progresivamente la autoestima, la confianza y la percepción que la persona tiene de sí misma. Muchas víctimas terminan creyendo que nadie las comprenderá o que no existe una salida”.

Finalmente, hizo un llamado a romper el estigma que aún rodea la atención psicológica.

“Buscar ayuda psicológica no es un signo de debilidad. Es un acto de valentía y de autocuidado. Así como acudimos a un médico cuando sentimos que algo nos duele físicamente, también debemos permitirnos buscar apoyo cuando el dolor emocional comienza a sobrepasarnos”, recomendó la especialista.

¿Dónde buscar ayuda?

Si usted que nos lee o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, pensamientos de hacerse daño o una situación de riesgo, existen servicios gratuitos y confidenciales que pueden brindar orientación y apoyo:

Línea 147 del MIDES: Atención psicosocial gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día para orientación y apoyo emocional.

911 (Sistema Único de Emergencias): Si existe un riesgo inmediato para la vida o una emergencia de salud mental, llama al 911, desde donde se coordina la atención con los servicios de emergencia correspondientes.

Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM): También ofrece atención especializada en salud mental y puede orientar a pacientes y familiares sobre los servicios disponibles.

Centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja de Seguro Social (CSS): Cuentan con servicios de psicología y psiquiatría, además de atención de urgencias cuando la situación lo amerite.