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    Saborea Perú Fest

    Perú celebra su independencia con un festival gastronómico y cultural en Panamá

    Getzalette Reyes
    Perú celebra su independencia con un festival gastronómico y cultural en Panamá
    Panamá celebra la independencia del Perú con un festival de gastronomía, música y danzas. Foto/Cortesía

    La gastronomía, la música y las tradiciones del Perú serán protagonistas este fin de semana en Panamá con la tercera edición del Festival Gastronómico y Cultural “Saborea Perú Fest”, que se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26 de julio en el tercer piso de Soho City Center, como parte de las actividades por el 205º aniversario de la independencia peruana.

    El festival, de entrada gratuita, reunirá a 22 expositores −entre restaurantes, emprendedores gastronómicos y artesanos peruanos− que ofrecerán una amplia variedad de platos tradicionales, bebidas típicas, postres, artesanías y otros productos representativos del país sudamericano.

    Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de un programa artístico y cultural para toda la familia, con presentaciones de música criolla, cumbia peruana y otros géneros, así como danzas tradicionales de la costa, la sierra y la selva del Perú.

    Perú celebra su independencia con un festival gastronómico y cultural en Panamá
    Festival gastronómico y cultural celebrará la independencia del Perú en Panamá. Foto/Cortesía

    La jornada se desarrollará el sábado, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m., y el domingo, de 12:00 p.m. a 7:00 p.m., informó la Embajada de Perú en Panamá.

    Las actividades forman parte de la conmemoración del 205.º aniversario de la independencia del Perú y buscan fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre Panamá y el país andino a través de su patrimonio gastronómico y cultural, detallaron los organizadores.

    Perú celebra su independencia con un festival gastronómico y cultural en Panamá
    Festival gastronómico y cultural celebrará la independencia del Perú en Panamá. Foto/Cortesía

    Getzalette Reyes

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