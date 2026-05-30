Pese a profecía de secuestro, Samy y Sandra confirman que continuarán con sus conciertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Llegaron ingenieros internacionales para el arranque este sábado del Tour Rebeldía con un sonido inmersivo jamás escuchado en Centroamérica

Tras el revuelo causado por unas predicciones de Jonix Tailor, un hombre autodenomidado “pastor y profeta”, sobre que los hermanos Samy y Sandra Sandoval serían víctimas de un secuestro, los cantantes descartaron una suspensión de sus actividades artísticas.

Tailor advirtió a los Sandoval que había tenido una revelación en la que los veía claramente siendo secuestrados, pero que por la intervención de la mano divina, salían ilesos, con el mensaje de que se acercaran más a Dios, que tenía una misión para ellos y que tendrían que descubrir.

“Dios no hace nada sin que antes lo revele a sus ciervos los profetas, que son la voz de Dios en la tierra”, dijo el hombre en videos que circulan por las redes sociales.

Según Tailor, ”hay reuniones ocultas, maquinaciones contra los Sandoval".

Asegura que en su visión, a los dos los secuestraban y los introducían en un vehículo y los conducían por un lugar bastante apartado con muy malas intenciones. “Los llevaban para hacerles daño. Cuando iban a cierta distancia, hubo como una intervención, divina pienso yo, porque ellos los soltaron, los bajaron del auto y dijeron: se salvan que esto es una amenaza".

Samy y Sandra Sandoval. Cortesía

Según el “profeta”, esto quiere decir que “hay propósito de Dios con la vida de Samy y Sandra. Les digo a ellos que anden con cuidado. Busquen el rostro del Señor y su salvación”.

Tailor espera que no lo ignoren. “Acuérdense lo que pasó con Jason Jiménez, el artista de Colombia. Lo que Dios le reveló a el en tres sueños, del accidente que iba a tener en un avión. Él ignoró su sueño y pasó exactamente lo que Dios en sus sueños le había mostrado tres veces”, dijo el hombre que se hace llamar “pastor y profeta”.

Reacción

Las advertencias se dan a solo horas de dar inicio al Tour Rebeldía que prometen hará historia este sábado 30 de mayo en Plaza Boulevard en Penonomé.

La agrupación decidió responder con fe, trabajo y una innovación tecnológica sin precedentes en la región.

“¡Claro que sí va!”, reiteró Samy. La gira, que arranca en medio de la fuerte expectativa tras las raras profecías, incluye clásicos como “Dale donde más le duela”, “Gallina fina”, “Lo que no da se deja” y “Ahora me toca a mí”, dejando los temas del Tour del Despecho, por el del “empoderamiento”.

“Siempre llevamos a Dios por delante y nuestro propósito en la vida es entretener, escuchar y dar felicidad a la gente”, afirmó Sandra Sandoval, a quien es común ver orar y persignarse encomendándose a Dios antes de subir a cada escenario.

“A mí me tendrán que secuestrar al por mayor ya que siempre ando con un gentío muy grande”, dijo la cantante.

“A Dios siempre hay que darle las gracias por todo, por la salud, la familia, el talento, por este momento que nos está dando. Sin él no somos nada. Y bueno, Sandra y yo viajamos aparte. Cada uno con un montón de gente. Donde vayamos siempre vamos con Dios y rodeados de mucha gente”, afirmó Samy Sandoval.

Samy y Sandra Sandoval innovan con un sonido inmersivo. Foto: Martha Vanessa Concepción

Una revolución en formato 3D

El gran atractivo de este espectáculo que recorrerá más de 15 ciudades del país, es el anunciado estreno del sistema de sonido inmersivo. "Los ingenieros de audio trabajan a toda máquina para calibrar una tecnología que se utiliza por primera vez en Centroamérica y que es un lujo exclusivo de muy pocas bandas en todo el continente americano", reiteró Samy.

Explicó que esta innovación cambia por completo la experiencia del espectador. “Uno está acostumbrado a que la música le llegue de frente. Ahora te va a llegar de frente y de lado. El público sentirá que está dentro de la tarima, con los instrumentos a su alrededor. Hay más espacialidad y detalle en los sonidos”, detalló el músico.

Sandra aclaró de forma jocosa que cuando Samy le habló del sonido inmersivo ella preguntó que cómo era eso, si había que cantar debajo del agua.

“Nosotros cantaremos normal. Yo me acuerdo de todas las canciones del repertorio. Los ingenieros harán su parte para que el sonido sea envolvente. Estamos en una nueva era y si otros países lo han hecho, por qué nosotros no”, señaló la rítmica cantante.

“Ya era hora de que en Panamá se experimentara un sonido inmersivo en los eventos típicos”, reiteró Sandra.

Lo cierto es que los Sandoval dicen estar listos, mientras ingenieros internacionales trabajan contra reloj para el concierto en Plaza Boulevard en Penonomé, donde el público experimentará el primer sonido inmersivo 3D de Centroamérica.