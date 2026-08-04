Príncipe de Ghana: el rey declara duelo real y convoca a una semana de recordación en el palacio, previo al sepelio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El monarca Odeneho Kwafo Akoto III activa el estricto protocolo de la corte Akan para despedir a Anthony Bart-Appiah.

El Palacio Real de Bogyawe, sede del reino tribal de Akwamu en Ghana, ha emitido su primer pronunciamiento oficial tras la repentina partida física del príncipe Anthony Bart-Appiah, esposo de la exdiputada panameña Kayra Karding y ordenó el primer gran rito hacia su transición al mundo de los ancestros.

El príncipe perdió la vida la madrugada del 26 de julio y según fuentes cercanas a la familia, se trató de un infarto masivo mientras dormía. Tenía solo 44 años.

El comunicado oficial, al que tuvo acceso La Prensa, rubricado directamente por el monarca Odeneho Kwafo Akoto III (Akwamumanhene), no solo constituye una manifestación de pesar, sino que se alza como un Decreto Real de Duelo Institucional que valida la jerarquía del fallecido dentro del núcleo directo de la realeza tribal ghanesa.

Al ser expedido bajo la firma del propio rey y en coparticipación con la reina madre (Akwamuhemea), Okokudrufo Ohemea Afrakoma II, el protocolo de la corte eleva el deceso del príncipe Anthony a un asunto de Estado para el pueblo de Akwamuman.

Inicia semana de recordación antes del funeral.

La muerte no es el final, pasa al mundo de los ancestros

Explican que para la etnia Akan, a la cual pertenece el reino de Akwamu, la muerte terrenal se despoja de su visión trágica occidental y es entendida bajo una profunda teología: no es el final de la existencia, sino una transición sagrada hacia el Asamando, el mundo de los ancestros.

Tras la culminación de esta semana de observación y ritos iniciales, la comunidad y la familia real realizarán las plegarias correspondientes para solicitar formalmente la guía y protección espiritual del ahora ancestro, Anthony.

Bajo esta premisa, el Palacio Real ha convocado formalmente a la ceremonia tradicional de “Una semana de fallecido” (One-Week Observance), el primer gran rito de paso legal y espiritual del protocolo Akan.

Este magno evento litúrgico iniciará este jueves 6 de agosto de 2026 en la gran explanada del Palacio Bogyawe, en la localidad de Akwamufie.

Recuerdo del rey con el príncipe Anthony Bart Appiah Córdoba y la princesa de Akwamu Ghana, la diputada panameña Kayra Harding.

Vestuario e invitados

La corte ha extendido una invitación rigurosa a jefes tribales, reinas madres de otras regiones, consejos tradicionales y al público en general.

De acuerdo con las estrictas normas de la diplomacia tribal de Ghana, los asistentes deberán presentarse portando el vestuario protocolar Kuntunkuni, un textil tradicional de un negro riguroso que simboliza solemnidad, melancolía y el respeto absoluto ante el viaje espiritual que emprende el príncipe.

Inicia semana de recordación antes del funeral.

El misticismo impreso en el decreto

El rigor del duelo real también se refleja en la propia estructura del documento oficial expedido por el palacio.

En sus márgenes, la heráldica de la casa real ha plasmado de forma vertical una serie de símbolos sagrados Adinkra. Estos ideogramas no son meramente decorativos; encapsulan conceptos filosóficos, aforismos religiosos y lecciones de vida que contextualizan espiritualmente el duelo de la realeza.

Analizando visualmente el documento oficial de arriba hacia abajo, se identifican los siguientes símbolos específicos y su profundo significado en este contexto fúnebre:

Pronunciamiento real de Ghana.

1. El Pájaro Sankofa (arriba a la izquierda): se ve a a un pájaro con la cabeza vuelta hacia atrás, tomando un huevo de su lomo. Significa “aprender del pasado”. En un contexto de luto real, este símbolo significa que aunque el príncipe Anthony haya partido físicamente, su legado, sus raíces tradicionales y sus contribuciones al intercambio cultural entre África y América no se perderán, sino que la comunidad los preservará para el futuro.

2. Gye Nyame (una figura abstracta que asemeja una mano estilizada o un espiral simétrico con un trazo central). Es el símbolo de la supremacía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluida la muerte. Al colocarlo en un anuncio fúnebre, la casa real expresa sumisión y aceptación ante el designio divino, recordando que la vida y la muerte están bajo el único control del Creador.

3. Mate Masie (cuatro círculos unidos entre sí formando un diseño simétrico). Representa la sabiduría, la prudencia, el conocimiento y la capacidad de reflexionar profundamente. En la corte real, recuerda que el príncipe fue un hombre sabio que escuchaba a sus ancianos y guardaba con respeto los secretos y tradiciones de su pueblo.

4. Nyame Nnwu Na Mawu (un patrón geométrico que asemeja una cruz con extensiones diagonales o una estrella simétrica). Significa: “Dios jamás muere, por lo tanto, yo no puedo morir”. Este es un símbolo medular en la teología Akan sobre la inmortalidad del alma humana. Transmite el consuelo de que, aunque el cuerpo físico del príncipe esté sin vida, su espíritu es eterno y vivirá para siempre como un ancestro en el reino espiritual.

5. Akoben (un cuerno o trompeta de guerra estilizada). El príncipe Anthony fue un exoficial del ejército británico; el símbolo honra su pasado militar, su valentía y su eterna disposición para servir a su patria y a su reino.

6. Owuo Atwedee (un diseño que imita los peldaños de una escalera). Es un recordatorio universal de la mortalidad humana, nos advierte que la muerte nos alcanza a todos por igual, independientemente del estatus de realeza, riqueza o edad.

El Sello Real Superior: En la parte superior central del documento se observa el escudo del Akwamumanhene (el rey). Muestra a un elefante parado sobre un cañón, flanqueado por dos espadas estatales cruzadas. Este escudo representa la fuerza indomable y el poder militar histórico de la dinastía Akwamu, reafirmando que el comunicado cuenta con la firma, el sello y el respaldo absoluto de la máxima autoridad del reino tribal.

El príncipe de Ghana, Anthony Bart-Appiah, y la exdiputada Kayra Harding, viajaban constantemente.

Despedida larga por tradición

La exdiputada Harding, princesa de Ghana, se mantiene en Panamá y confirmó en sus redes sociales, que por tradición ancestral la despedida del príncipe en el plano terrenal será larga en comparación a nuestras costumbres occidentales. “Mientras espero la fecha para viajar a despedirte de cuerpo presente, sigo recordándote cada segundo”, dijo Harding.

Informó que en su memoria, abrió un canal de Youtube, un “proyecto que tenía pendiente” con su esposo, donde compartirá algunas imágenes inéditas, grabadas, editadas y musicalizadas por el propio príncipe.

El Palacio de Bogyawe informó que los detalles y fechas para los ritos funerarios definitivos e internacionales se anunciarán en los próximos días.