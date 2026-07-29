Príncipe de Ghana: Kayra Harding dará último adiós a su esposo Anthony Bart-Appiah, este jueves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ceremonia de despedida en Panamá se realizará en la Iglesia del Carmen tras su repentino fallecimiento el pasado 26 de julio.

La exdiputada panameña Kayra Harding Bart dará el último adiós en Panamá, a su esposo, el príncipe ghanés Anthony Bart-Appiah, este jueves 30 de julio.

El servicio de despedida se llevará a cabo a las 2:00 p.m. en la Iglesia del Carmen, ubicada en la Vía España, según detalla la invitación oficial a la que tuvo acceso este medio.

La Prensa pudo conocer que la ceremonia será oficiada por el padre Rafael Ochomogo, el mismo que ofició su boda en Panamá.

Será una despedida simbólica, como un gesto para con los familiares y amigos en Panamá, previo a los actos funerales que se organizarán en Ghana por parte de la familia del Reino de Akwamu, donde permanece el cuerpo del príncipe.

Último adiós al príncipe Anthony de Ghana.

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada en Panamá, en el hotel Westin Playa Bonita, en el año 2022. Desde entonces, compartieron una unión marcada por el amor y un profundo compromiso de conectar culturalmente a África con América.

La exdiputada panameña, Kayra Harding, y el príncipe de Akwamu en Ghana, Anthony Bart Appiah, enlazaron sus vidas en 2022.

Sus últimas palabras

El príncipe Anthony lucía fuerte y sano. Falleció repentinamente en la madrugada del pasado domingo 26 de julio de 2026, mientras dormía en su residencia privada de Spintex, en la ciudad de Accra, la capital de Ghana. Informes preliminares lo atribuyen a un infarto.

Su esposa relató con dolor los últimos momentos de comunicación que mantuvieron, apenas unas horas antes del suceso: “Hace tres días nos despedimos con nuestro amor internacional, yo de regreso a Panamá y tú en Ghana. En esa videollamada miré tus expresivos ojos y tu cálida sonrisa; te despediste: ‘Te amo bb, voy a dormir, descansa cariño’... eran las 11:30 p.m. del sábado 25. El domingo a las 10:30 a.m. me llama tu hermana para comunicarme que no despertabas”.

‘Te amaré por siempre’

“En la foto que me envió (tu hermana) luces tan tranquilo y sereno, me indica que ya estás con nuestros ancestros disfrutando de la paz de nuestro Salvador. Pero Anthony, me duele tanto... un dolor tan grande y profundo que no puedo evitar... Gracias por estos maravillosos años, gracias, porque estoy segura que como me dijiste, siempre estaremos unidos espiritualmente y ahora lo sé, lo siento más que nunca. I will Love you forever”, expresó Harding en sus redes sociales.

A pesar del profundo sufrimiento, la exdiputada prometió mantenerse fuerte: “Sobreviviré para seguir cuidando de nuestra familia (...) y para que nuestra eterna unión continúe con la misión de algún día encontrar más cercanías que diferencias entre África y América. Amaste a Panamá como a Ghana”.

La exdiputada se casó en Panamá el 29 de mayo de 2022 con el príncipe Anthony Bart Appiah.

Un legado histórico para Ghana y su diáspora

La sorpresiva partida de Bart-Appiah ha causado consternación internacional. La Autoridad de Turismo de Ghana emitió un comunicado oficial expresando que la industria turística ha perdido a una “figura pionera y a un vínculo fundamental con la comunidad de la diáspora”.

El príncipe Anthony, quien también fue oficial del Ejército británico y padre de dos adolescentes, se desempeñaba desde 2025 como miembro de la junta directiva de la Autoridad de Turismo de Ghana. Fue el director ejecutivo de Bridgezone, una agencia dedicada a fomentar los vínculos culturales entre África y el público occidental.

Su mayor hito profesional fue su rol clave en el desarrollo y la promoción de “The Year of Return” (El Año del Retorno) en 2019. Esta campaña turística histórica invitó a las comunidades negras de todo el mundo a volver a Ghana, logrando un éxito sin precedentes en el impulso de la economía del país africano y el fortalecimiento de la identidad cultural global, destacó la Autoridad de Turismo de Ghana.