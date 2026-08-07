¿Qué hacer en Panamá esta semana? Conozca la agenda de actividades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda cultural para la semana del 08 al 14 de agosto de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

A continuación, se detallan las actividades organizadas:

Sábado 08 de agosto:

- 9:00 am: Taller de Jabón artesanal en la Parroquia Santa María de Guadalupe.

- 10:00 am: Hora del cuento en la Biblioteca Pública José María Núñez Roca.

- 10:00 am: Pícnic literario (Cuenta Cuentos) en la Biblioteca Pública de Tolé, Chiriquí.

- 10:30 am: Taller de teatro infantil en la Biblioteca Pública Julio R. Martínez de Capira (para niños de 7 a 16 años).

- Cursos de Inglés en Ocú: Biblioteca Pública José María Núñez Roca.

Niños 14-18 años: 12:00 p.m.

Niños 10-13 años: 1:00 p.m.

Adultos: 2:00 p.m.

- 1:00 pm: Pasarela con Estilo en Albrook Mall (Plaza del Delfín).

- 2:00 pm: Círculo de Lectura en la Biblioteca Hipólito Pérez Tello, Monagrillo.

- 5:00 pm: Meditación vibracional en MAC Panamá (sesión guiada con sonidos, todos los sábados).

Domingo 9 de agosto

- 10:00 am: Observa aves y crea (Caminata y dibujo) en MAC Panamá.

- 11:00 am: Recorrido Geológicas Interiores en MAC Panamá.

- 11:30 am: Concurso Nacional de baile en pareja en el Teatro Balboa.

- 11:30 am: Príncipes y Princesas en Blue Tap House Multiplaza.

- 4:00 pm: Día de Los Pueblos Originarios en Arraiján Town Center.

- Concierto de la Orquesta de Cámara del Istmo: En el Teatro Ateneo.

- Willy Wonka, el Musical: En el Teatro ABA.

- Los Tres Cerditos y el Lobo: En El Telón Teatro Studio.

- Ana Frank: Una Historia Vigente: En el Museo de la Libertad (hasta el 6 de septiembre).

Lunes 10 de agosto

- 12: pm: IX Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas en los Salones de las Américas, OEA.

- Garfio vs. El Pirata Morgan (Teatro Infantil): En el Teatro La Estación (hasta el 30 de agosto).

- Pinceladas con Propósito (Exposición): En la Galería Juan Manuel Cedeño, Ciudad de las Artes (hasta el 30 de agosto).

- Otras montañas... (Exposición): En MAC Panamá (hasta el 30 de agosto).

- Huesos de Agua (Exposición): En la Alianza Francesa de Panamá (hasta el 31 de agosto).

-Mosaico itálico de un arte temporal: Towncenter, Costa del Este.

Martes 11 de agosto

- 9:00 am: Lectura y recuerdos en la Biblioteca Pública Jacinto Velásquez, Soná.

- 12:00 pm: Copa Cubing en la Biblioteca Pública Cristóbal Rodríguez, Chitré (84 años de la biblioteca).

- 2:00 pm: Vida Saludable y cultura en la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera de San Miguelito.

- 7:00 pm: Percusión Folklórica en el Complejo Deportivo Roberto Kelly.

- La Furia (Cine Español): En el Auditorio del Museo del Canal, Casco Antiguo.

- Psicópata; Lo que no mata, te entretiene: obra de teatro hasta el 23 de agosto.

Miércoles 12 de agosto

- 5:30 pm: Conozca su Canal en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

- 8:00 pm: Tierra de Gracia en el Teatro Balboa.

- X Feria Cultural, Artesanal y Turística Naso Tjer Dí So: En Bonllik, Comarca Naso Tjer Di. (hasta el 16 de agosto).

Jueves 13 de agosto

- 2:30 pm: Hora del cuento en la Biblioteca Pública Julio J. Fábrega de Santiago de Veraguas.

- Concierto Acústico: En El Sótano.

- ZOOTOPIA 2 (Teatro): En el Teatro ABA (hasta el 6 de septiembre).

- Aladín (Teatro): En el Teatro Pacific (13 y 14 de agosto).

Viernes 14 de agosto

- 2:00 pm: Taller de Guitarra en la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera de San Miguelito.

- 8:30 pm: Lo que la Abuela nos contó (Teatro).

- La Segunda Juventud: Cicerón y la madurez: En Nueva Acrópolis Panamá

- Danza de Diablos. El Gran Concierto Los Rabanes: En el Parque Unión de Chitré.

- En Madrados (Teatro): En el Teatro en Círculo (hasta el 30 de agosto).