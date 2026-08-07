¿Qué hacer en Panamá esta semana? Conozca la agenda de actividades

La agenda cultural para la semana del 08 al 14 de agosto de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.
A continuación, se detallan las actividades organizadas:
Sábado 08 de agosto:
- 9:00 am: Taller de Jabón artesanal en la Parroquia Santa María de Guadalupe.
- 10:00 am: Hora del cuento en la Biblioteca Pública José María Núñez Roca.
- 10:00 am: Pícnic literario (Cuenta Cuentos) en la Biblioteca Pública de Tolé, Chiriquí.
- 10:30 am: Taller de teatro infantil en la Biblioteca Pública Julio R. Martínez de Capira (para niños de 7 a 16 años).
- Cursos de Inglés en Ocú: Biblioteca Pública José María Núñez Roca.
Niños 14-18 años: 12:00 p.m.
Niños 10-13 años: 1:00 p.m.
Adultos: 2:00 p.m.
- 1:00 pm: Pasarela con Estilo en Albrook Mall (Plaza del Delfín).
- 2:00 pm: Círculo de Lectura en la Biblioteca Hipólito Pérez Tello, Monagrillo.
- 5:00 pm: Meditación vibracional en MAC Panamá (sesión guiada con sonidos, todos los sábados).
Domingo 9 de agosto
- 10:00 am: Observa aves y crea (Caminata y dibujo) en MAC Panamá.
- 11:00 am: Recorrido Geológicas Interiores en MAC Panamá.
- 11:30 am: Concurso Nacional de baile en pareja en el Teatro Balboa.
- 11:30 am: Príncipes y Princesas en Blue Tap House Multiplaza.
- 4:00 pm: Día de Los Pueblos Originarios en Arraiján Town Center.
- Concierto de la Orquesta de Cámara del Istmo: En el Teatro Ateneo.
- Willy Wonka, el Musical: En el Teatro ABA.
- Los Tres Cerditos y el Lobo: En El Telón Teatro Studio.
- Ana Frank: Una Historia Vigente: En el Museo de la Libertad (hasta el 6 de septiembre).
Lunes 10 de agosto
- 12: pm: IX Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas en los Salones de las Américas, OEA.
- Garfio vs. El Pirata Morgan (Teatro Infantil): En el Teatro La Estación (hasta el 30 de agosto).
- Pinceladas con Propósito (Exposición): En la Galería Juan Manuel Cedeño, Ciudad de las Artes (hasta el 30 de agosto).
- Otras montañas... (Exposición): En MAC Panamá (hasta el 30 de agosto).
- Huesos de Agua (Exposición): En la Alianza Francesa de Panamá (hasta el 31 de agosto).
-Mosaico itálico de un arte temporal: Towncenter, Costa del Este.
Martes 11 de agosto
- 9:00 am: Lectura y recuerdos en la Biblioteca Pública Jacinto Velásquez, Soná.
- 12:00 pm: Copa Cubing en la Biblioteca Pública Cristóbal Rodríguez, Chitré (84 años de la biblioteca).
- 2:00 pm: Vida Saludable y cultura en la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera de San Miguelito.
- 7:00 pm: Percusión Folklórica en el Complejo Deportivo Roberto Kelly.
- La Furia (Cine Español): En el Auditorio del Museo del Canal, Casco Antiguo.
- Psicópata; Lo que no mata, te entretiene: obra de teatro hasta el 23 de agosto.
Miércoles 12 de agosto
- 5:30 pm: Conozca su Canal en el Centro de Arte y Cultura de Colón.
- 8:00 pm: Tierra de Gracia en el Teatro Balboa.
- X Feria Cultural, Artesanal y Turística Naso Tjer Dí So: En Bonllik, Comarca Naso Tjer Di. (hasta el 16 de agosto).
Jueves 13 de agosto
- 2:30 pm: Hora del cuento en la Biblioteca Pública Julio J. Fábrega de Santiago de Veraguas.
- Concierto Acústico: En El Sótano.
- ZOOTOPIA 2 (Teatro): En el Teatro ABA (hasta el 6 de septiembre).
- Aladín (Teatro): En el Teatro Pacific (13 y 14 de agosto).
Viernes 14 de agosto
- 2:00 pm: Taller de Guitarra en la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera de San Miguelito.
- 8:30 pm: Lo que la Abuela nos contó (Teatro).
- La Segunda Juventud: Cicerón y la madurez: En Nueva Acrópolis Panamá
- Danza de Diablos. El Gran Concierto Los Rabanes: En el Parque Unión de Chitré.
- En Madrados (Teatro): En el Teatro en Círculo (hasta el 30 de agosto).