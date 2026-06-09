¿Quiénes son los Hyper Kids Africa que alentaron a ‘La Sele’ antes de su debut en el Mundial 2026?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras la selección de Panamá afina los últimos detalles para su segunda participación en una Copa del Mundo, un grupo de bailarines y acróbatas provenientes de Uganda se ha convertido en una inesperada fuente de inspiración para los jugadores durante el Mundial 2026.

Se trata de Hyper Kids Africa, una agrupación infantil y juvenil originaria de Kampala, Uganda, que ha ganado reconocimiento internacional por sus rutinas de baile y acrobacia en las redes sociales.

El grupo compartió un video en sus plataformas digitales en el que aparece sosteniendo la bandera de Panamá mientras realiza una coreografía al ritmo de una canción, en muestra de apoyo a la segunda participación de “La Sele” en una Copa Mundial de la FIFA.

Hyper Kids Africa alcanzó notoriedad internacional en 2024 tras participar en la temporada 19 de America’s Got Talent, uno de los programas de talentos más vistos de Estados Unidos.

Su presentación en los cuartos de final consistió en una rutina acrobática al ritmo de la canción Gonna Make You Sweat, de C+C Music Factory.

El grupo logró ubicarse entre los cinco actos más votados de su semana de competencia. Sin embargo, no consiguió avanzar a las semifinales y quedó eliminado junto con el grupo Attraction Juniors.

Detrás de las acrobacias y las coreografías existe una historia marcada por la superación.

Los integrantes de Hyper Kids Africa han explicado que su principal objetivo es aprovechar la visibilidad obtenida para mejorar sus condiciones de vida y las de otros niños de su comunidad.

¿Qué le pareció el gesto de estos jóvenes ugandeses hacia Panamá? Lo invitamos a ver el video y compartir su opinión en la sección de comentarios.