Realeza: Un abrazo sin camiseta y risas reales rompen protocolo entre príncipes de Noruega y Haaland

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con visita de los príncipes al futbolista en los vestuarios, los vikingos sellan su histórica clasificación a cuartos de final

La princesa Ingrid Alexandra, de Noruega, futura heredera al trono, protagonizó una de las escenas más comentadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al bajar a los vestuarios del Estadio de Nueva Jersey junto a su hermano, el príncipe Sverre Magnus, para felicitar a Erling Haaland.

Tras el histórico triunfo 2-1 de la selección noruega frente a Brasil en los octavos de final, los jóvenes royals rompieron por completo las normas de etiqueta para hablar con el héroe de la jornada, Erling Haaland, quien los recibió entre risas y con el torso completamente desnudo.

En el vestuario, la realeza felicitó a Haaland con un abrazo, rompiendo el protocolo. Video viral.

"Enhorabuena, estoy muy impresionada“, le expresó con total naturalidad la princesa al delantero, quien todavía celebraba emocionado por la adrenalina del encuentro y el pase a los cuartos de final.

En el vestuario, la realeza felicitó a Haaland con un abrazo, rompiendo el protocolo. Video viral.

El momento cumbre de la surrealista e improvisada reunión se dio cuando ambos hermanos fundieron en un afectuoso abrazo al atacante estrella del Manchester City, un gesto que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales por su espontaneidad.

Durante la distendida charla, los príncipes destacaron que también habían compartido momentos en el palco con el padre del jugador, Alf-Inge Haaland.

“Estuvimos con tu padre, era totalmente sincero”, comentaron los príncipes, a lo que Haaland respondió entre carcajadas: “Sí, pero merece la pena. Somos completamente sinceros”.

En el vestuario, la realeza felicitó a Haaland con un abrazo, rompiendo el protocolo. Video viral.

‘Necesito pellizcarme para darme cuenta de que todo esto es real’

Previamente, Haaland manifestó estar viviendo un sueño.

“Es increíble ganar. Lo he dicho una y otra vez: nunca soñé con esto. Es un poco surrealista estar viviendo este momento, compartir un Mundial con los mejores jugadores del mundo”, dijo el noruego.

“Como futbolista, por supuesto que quieres jugar un Mundial y rendir al máximo. Pero, siendo sinceros, marcar siete goles con Noruega en un Mundial es algo muy especial. Es irreal. No tengo palabras. Es difícil expresar con palabras lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo, porque es irreal. A veces necesito pellizcarme el brazo para darme cuenta de que todo esto es real, porque es algo enorme. Gracias a todos”, señaló Haaland.

Erling Haaland se ha perfilado como uno de los delanteros más peligrosos en esta Copa del Mundo. Foto: EFE

Datos y números

Un regreso soñado: La selección de Noruega clasificó a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia (su última participación había sido en Francia 1998).

El verdugo de la ‘Canarinha’: El equipo nórdico mantiene una histórica e increíble “paternidad” estadística sobre Brasil en competiciones oficiales. Con este triunfo en el Mundial 2026, eliminaron a uno de los máximos favoritos al título gracias al doblete de Haaland .

Goleador implacable: Con estos dos tantos frente a la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti, el ‘Androide’ sumó 7 goles en el torneo actual, metiéndose de lleno en la pelea por la Bota de Oro junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El antecedente histórico: El espontáneo cruce en las duchas recordó de inmediato al famoso episodio del Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, los reyes de España bajaron al vestuario tras la semifinal y el defensor Carles Puyol los saludó vistiendo únicamente una toalla tras salir de bañarse.