Recomendaciones para panameños que viajarán al Mundial de la FIFA 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Embajadas y consulados panameños en Estados Unidos, Canadá y México lanzan guías oficiales para garantizar viajes seguros y organizados durante el torneo.

Panamá ha activado una estrategia integral de recomendaciones y asistencia consular para sus ciudadanos que viajarán a las sedes de los partidos del Mundial de la FIFA 2026, se informó este martes oficialmente.

A través de tres documentos oficiales —“Recomendaciones del Consulado”, “Conoce tu Consulado en Toronto” y “Manual para panameños en México”, las embajadas y consulados panameños ofrecen orientación detallada sobre documentación, seguridad y comportamiento responsable durante el evento deportivo.

Las recomendaciones generales incluyen mantener copias digitales del pasaporte y la cédula, registrar contactos de emergencia y seguir los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores para información actualizada.

El avión de la Selección.

Recomendaciones en Estados Unidos

En Estados Unidos, la Embajada de Panamá advierte que:

+ La edad legal para alcohol es 21 años, está prohibido beber alcohol en la calle.

+ Las drogas ilegales son un delito grave.

+ Las peleas o desorden público conllevan arresto inmediato.

+ Se recomienda llevar siempre pasaporte y visa.

+ Al interactuar con autoridades mantener actitud respetuosa y cumplir instrucciones de la Policía.

Para entrar al estadio FIFA, se recomienda:

+ Solo tickets digitales (FIFA App / plataforma oficial), no screenshots, porque pueden no funcionar.

+ No se puede salir y volver a entrar y solo los que tengan boletos podrán acercare al perímetro del estadio.

El consulado destaca además, la importancia de mantener copias digitales del pasaporte, certificado de nacimiento y cédula, así como tener a mano los contactos de emergencia de la embajada y seguir los canales oficiales en redes sociales para información actualizada. El objetivo es facilitar la asistencia ante cualquier eventualidad y fortalecer la comunicación entre los ciudadanos y las autoridades panameñas.

La Marea Roja apoya en todo momento a la selección de Panamá. Foto: Elysée Fernández

Recomendaciones en Canadá

En Canadá, el Consulado General en Toronto detalla los requisitos de entrada, permisos para menores, transporte hacia los estadios y servicios consulares disponibles.

Recomienda compartir la dirección de alojamiento con familiares. También recomienda el uso de metro y autobús por cierres viales y comprar pases por semana o mensual.

Los que viajan con salvoconducto solo se les permite regresar a Panamá en vuelo directo, sin escalas.

Además, el manual promueve el registro “Panameños pa’l Mundial” para facilitar asistencia y actividades comunitarias durante los partidos.

Recomendaciones en México

Por su parte, el manual para México destaca que no se requiere visa para panameños con estancias cortas.

Enfatiza además, la importancia de contar con boleto de salida de México, dirección confirmada del alojamiento y seguro médico de viaje.

También ofrece consejos sobre movilidad, seguridad y conducta ciudadana, recordando a los viajeros que representan la imagen del país en el extranjero.

Teléfonos de emergencia consular:

En México: +52555280 8222 y +525626000650 (solo para panameños)

En Toronto: 289-980-6507

En Estados Unidos: +1 (202) 483‑1407

Emergencias: 911

El informe destaca que con estas iniciativas, Panamá busca garantizar que sus aficionados vivan el Mundial con entusiasmo, pero también con responsabilidad y orgullo nacional.

Las embajadas y consulados estarán disponibles para brindar apoyo ante cualquier eventualidad, reafirmando el compromiso del país con sus ciudadanos fuera de sus fronteras.