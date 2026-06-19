Red Nacional de Folklore busca reunir a artistas, artesanos y gestores culturales de todo el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director nacional de Folklore, José Alberto Sosa, explica cómo funciona esta iniciativa, quiénes pueden inscribirse y cuáles son las metas que persigue para fortalecer el sector cultural panameño.

Con el objetivo de contar con una base de datos que conecte a quienes mantienen vivas las expresiones culturales del país, la Dirección Nacional de Folklore del Ministerio de Cultura (MiCultura) creó la Red Nacional de Folklore.

Se trata de una plataforma que “busca integrar, visibilizar y fortalecer a todos los actores que forman parte del ecosistema folclórico panameño”, según explicó José Alberto Sosa, director nacional de Folklore.

La iniciativa, que ya cuenta con mil 546 personas naturales y 174 colectivos inscritos, busca convertirse en una herramienta de referencia para conocer, conectar y promover a artistas, agrupaciones, investigadores, gestores culturales, artesanos y portadores de tradiciones en todo el país.

“Durante años, muchas agrupaciones y gestores han desarrollado una importante labor cultural en sus comunidades, pero sin una estructura que facilite su identificación, promoción y vinculación con programas, proyectos y oportunidades culturales. La Red busca precisamente cerrar esa brecha y fortalecer la organización del sector”, explicó Sosa.

La inscripción está abierta a agrupaciones folclóricas, artistas individuales, músicos, bailarines, artesanos, investigadores, promotores culturales, gestores comunitarios y organizaciones vinculadas con la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

Foto: Cortesía

Quienes deseen formar parte deberán “completar el proceso de registro y proporcionar información veraz sobre su trayectoria, actividad cultural y área de especialización”, indicó el director. La inscripción está disponible en el sitio web folklore.micultura.gob.pa/registro/.

Entre los beneficios para quienes se integren a la plataforma figuran “una mayor visibilidad institucional, acceso a programas culturales, capacitaciones, convocatorias e intercambios de experiencias”.

Además, esta herramienta “facilitará la inclusión de agrupaciones y artistas en festivales, eventos nacionales e internacionales, actividades académicas, programas comunitarios y proyectos de promoción cultural”, destacó el director.

Para Sosa, uno de los principios fundamentales de la iniciativa es garantizar la representación de la diversidad cultural panameña, incluyendo aquellas tradiciones que suelen recibir menos atención.

Foto: Cortesía

“La plataforma ha sido diseñada para incorporar las distintas manifestaciones culturales presentes en las provincias, comarcas y comunidades del país, reconociendo tanto las expresiones más conocidas como aquellas que forman parte de tradiciones locales menos visibilizadas”, señaló.

Además de documentar y conectar a los actores culturales, Sosa aseguró que la red aspira a convertirse en una herramienta para la preservación del patrimonio y el fortalecimiento del relevo generacional.

“La preservación comienza por el reconocimiento y la documentación. La red permitirá identificar a los portadores de tradición, registrar conocimientos y fortalecer los procesos de transmisión cultural”, sostuvo.

Foto: Cortesía

Para su primer año de funcionamiento, el director señaló que la meta es consolidar una representación amplia del sector folclórico nacional y convertir la información recopilada en una herramienta que contribuya al diseño de proyectos y políticas culturales.

“Buscamos convertir la red en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la formulación de proyectos y la promoción efectiva de nuestro patrimonio cultural inmaterial”, concluyó Sosa.

La mirada de los gestores culturales

Consultado para este artículo, el profesor José A. Carrillo, técnico superior en folklore e instructor con cerca de 30 años de experiencia, destacó que iniciativas como estás son positivas.

“La iniciativa es buena, ya que uno tiene mayor contacto; esa es una de las cuestiones que buscan los conjuntos que están en estos menesteres, y las oportunidades que uno pueda”, señaló.

Carrillo recordó además experiencias previas de articulación cultural, aunque no bajo el formato de una red estatal como la actual. “Anteriormente, sobre otras redes no conozco, pero sí se hacían reuniones y demás con organizaciones; por lo menos aquí se hizo una reunión hace muchos años con una organización que se llama Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), que existe actualmente en Panamá y tiene su organización, que tiene que ver con festivales a nivel internacional”, explicó.

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CIOFF International es una organización no gubernamental global dedicada a preservar y promover la cultura y el folclore tradicionales acreditada por el Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Esta organización ha participado en fiestas panameñas como el Festival Internacional del Almojábano con Queso, el Festival Nacional del Folklore y el Festival Internacional de Folklore, Músicas y Danzas del Mundo “Panamá”, según destaca la plataforma en su web.

Por su parte, Yhanisell Chávez Miranda Directora Creativa de Naguas Panamá, una marca de moda étnica inspirada en la cultura Ngäbe-Buglé, mencionó que esta plataforma impacta positivamente en el sector cultural indígena.

“Para nosotros como gestores culturales, representa un respaldo institucional invaluable que visibiliza nuestra labor y abre las puertas a nuevas oportunidades que permiten proyectar lo autóctono a nivel nacional e internacional”, afirmó la diseñadora.