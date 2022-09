Reina de Calle Arriba de Las Tablas se compromete con quien es su novio desde los 15 años

La comunicadora y reina de Calle Arriba de Las Tablas 2020, Fianeth Corro, se comprometió el fin de semana con su novio Martin Ho Sang, con quien lleva 11 años de relación.

“Martin, en 11 años me he enamorado de todas tus versiones, del niño con el que empecé y del extraordinario hombre en el que te has convertido. No puedo esperar a escribir este nuevo capítulo de nuestra vida juntos y de construir nuestro hogar y nuestra familia”, escribió Fianeth en una publicación de Instagram donde compartió el video del momento de la pedida de mano.

Se conocen desde que tenían 13 y 14 años. “Fue en el quinceaños de mi prima. Él era compañero de escuela de ella. Él sin conocerme me invitó a bailar salsa y desde entonces nos hicimos amigos”, contó Fianeth Corro en entrevista con revista Ellas.

Dos años después de conocerse se hicieron novios. Luego de 11 años de relación, la reina del carnaval tableño cuenta que ya habían tenido la conversación sobre cuáles serían los siguientes pasos en su relación, así que últimamente intuía que la propuesta de matrimonio llegaría pero sin seguridad de dónde, cómo ni cuándo sería.

Aún así su novio la sorprendió. Bajo pretextos la llevó al restaurante Tejas del hotel JW Marriott donde tenía todo preparado para preguntarle si se casaría con él: ¨[Esa noche] íbamos saliendo de la exposición Beyond Van Gogh y luego íbamos a cenar. Pero él empezó a mostrarse molesto porque me decía que tenía que ir a buscar los papeles de un proyecto de trabajo y que la persona que los tenía estaba cenando en ese hotel; estaba enojado porque, por ir a buscar esos papeles, perderíamos la reserva en el restaurante”, relató la reina sobre la noche de la propuesta.

