Panamá, 08 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 08 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Gira

    Reprograman para el 29 de agosto el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Panamá

    Yasser Yánez García
    Reprograman para el 29 de agosto el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Panamá
    Romeo Santos y Prince Royce.

    El concierto que reunirá a los artistas de bachata Romeo Santos y Prince Royce en Panamá fue reprogramado para el próximo sábado 29 de agosto, en el estadio Rommel Fernández como parte de la gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour”, según informó la empresa Ticketplus.

    +info

    Romeo Santos y Prince Royce volverán a Panamá: así ha sido la historia de sus conciertos en el país

    Originalmente el concierto se llevaría a cabo el viernes 28 de agosto.

    La boletera indicó que el cambio de fecha responde a la alta demanda registrada para el evento y tiene como objetivo brindar la mejor experiencia posible a los asistentes.

    De acuerdo con la empresa, las entradas adquiridas seguirán siendo válidas.

    La gira inició el pasado 1 de abril en Milwaukee, Estados Unidos, y antes de llegar a Panamá, estarán por España, Italia, Reino Unido, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, entre otros.

    Yasser Yánez García

    Última Hora

    • 22:53 25% de los técnicos que empezaron el Mundial 2026 no continúa con sus selecciones Leer más
    • 22:47 IMA: estos son los lugares de venta de las Agroferias para este viernes 10 de julio Leer más
    • 22:01 Ocho meses trabajando sin cobrar completo: el reclamo de los médicos internos  Leer más
    • 22:01 De ‘propaganda occidental’ califica la embajada de Rusia la historia de Dante en Ucrania Leer más
    • 21:53 Exadministrador de la AMP, Noriel Arauz, es aprehendido por solicitud de la fiscalía anticorrupción Leer más
    • 21:48 Rafa Márquez es el nuevo seleccionador de México Leer más
    • 21:46 Nueva ley busca convertir comunidades panameñas en destinos turísticos certificados Leer más
    • 21:42 Mulino reúne a los jefes de las bancadas aliadas; Vamos y Seguimos no fueron convocadas Leer más
    • 21:37 Justin Bieber se suma a Shakira, Madonna y BTS en el 'show' de medio tiempo del Mundial Leer más
    • 21:37 Reprograman para el 29 de agosto el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Panamá  Leer más