Reprograman para el 29 de agosto el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El concierto que reunirá a los artistas de bachata Romeo Santos y Prince Royce en Panamá fue reprogramado para el próximo sábado 29 de agosto, en el estadio Rommel Fernández como parte de la gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour”, según informó la empresa Ticketplus.

Originalmente el concierto se llevaría a cabo el viernes 28 de agosto.

La boletera indicó que el cambio de fecha responde a la alta demanda registrada para el evento y tiene como objetivo brindar la mejor experiencia posible a los asistentes.

De acuerdo con la empresa, las entradas adquiridas seguirán siendo válidas.

La gira inició el pasado 1 de abril en Milwaukee, Estados Unidos, y antes de llegar a Panamá, estarán por España, Italia, Reino Unido, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, entre otros.