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    Música

    Revancha: Panameña que no pasó casting de Canta Conmigo compite en concurso internacional en Irlanda

    SilviAlice debuta con ‘Tú Te Lo Pierdes’, grabado entre Panamá e Irlanda.

    Martha Vanessa Concepción

    La panameña Silvia Alicia González González, conocida artísticamente como SilviAlice, debutó oficialmente en la música con el lanzamiento en Irlanda de su primer sencillo, “Tú Te Lo Pierdes”, cuyo video musical participa en un concurso internacional organizado por Dublin Filmmakers (DFM).

    La artista recordó que, cuando tenía ocho años, no logró superar la primera fase de audiciones del programa Canta Conmigo, una experiencia que, lejos de desanimarla, fortaleció su deseo de convertirse en cantante.

    "Estoy feliz de decirle a mi yo de ocho años que su sueño de cantar sí terminó haciéndose realidad“, expresó.

    Revancha: Panameña que no pasó casting de Canta Conmigo compite en concurso internacional en Irlanda
    SilviAlice debuta con ‘Tú Te Lo Pierdes’, grabado entre Panamá e Irlanda.

    Tras graduarse de Arquitectura en 2024, Silvi se mudó a Irlanda, donde compaginó sus estudios de inglés, un diplomado y dos trabajos de medio tiempo con la producción de su música. Incluso transformó el clóset de su habitación en un estudio improvisado para grabar las voces definitivas de la canción.

    “Tú Te Lo Pierdes” aborda el amor propio y la decisión de dejar atrás a quien no sabe valorar una relación. La propuesta fusiona pop contemporáneo con sonidos inspirados en los años 80 y una esencia latina.

    El videoclip fue filmado en distintos escenarios de Dublín con la colaboración de un equipo integrado por profesionales de Brasil, Paraguay, Irlanda y Panamá, convirtiéndose en una producción multicultural que hoy representa a una artista panameña en una vitrina internacional.

    SilviAlice asegura que su música busca conectar con quienes atraviesan momentos difíciles y demostrar que los sueños pueden cumplirse con perseverancia.

    Revancha: Panameña que no pasó casting de Canta Conmigo compite en concurso internacional en Irlanda
    SilviAlice debuta con ‘Tú Te Lo Pierdes’, grabado entre Panamá e Irlanda.

    Si algún día alcanza el éxito económico, a la cantante le gustaría crear una academia para niños de escasos recursos en Panamá, donde puedan aprender inglés y ampliar sus oportunidades.

    Mientras celebra el lanzamiento de su primer sencillo, ya trabaja en nuevas producciones que formarán parte de su primer EP.

    Revancha: Panameña que no pasó casting de Canta Conmigo compite en concurso internacional en Irlanda
    SilviAlice debuta con ‘Tú Te Lo Pierdes’, grabado entre Panamá e Irlanda.

    Martha Vanessa Concepción

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