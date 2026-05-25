‘Rick y Morty’, Bad Bunny y Paul McCartney: citas imprescindibles de esta semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Paul McCartney lanza uno de sus trabajos más personales, en el que revisita su infancia en el Liverpool de la posguerra.

El estreno de la novena temporada de Rick y Morty, la llegada de Bad Bunny a Madrid en una de las giras más esperadas del año y la exposición Félix Gonzalez-Torres. Dulce venganza en el Museo Reina Sofía forman parte de las citas culturales imprescindibles de esta semana.

Rick y Morty regresa con una nueva entrega de caos interdimensional.

La popular serie de animación para adultos creada por Dan Harmon y Justin Roiland vuelve este 25 de mayo a HBO Max con una nueva entrega que promete mantener el humor irreverente, la ciencia ficción y los viajes imposibles que han convertido a la producción en un fenómeno global.

Las nuevas aventuras protagonizadas por el excéntrico científico Rick Sánchez y su nieto Morty prometen explorar nuevas dimensiones, conflictos familiares y sátiras sobre tecnología, política y sociedad, que los han convertido en toda una referencia de la cultura contemporánea.

Bad Bunny desembarca en Madrid

El artista puertorriqueño Bad Bunny llega esta semana a Madrid para dar el pistoletazo de salida a los diez conciertos que ofrecerá en la capital en el marco de ‘Debí tirar más fotos’, su gira internacional que se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Benito Antonio Martínez Ocasio es ​ conocido artísticamente como Bad Bunny. EFE

El cantante de Tití me preguntó ha recorrido con esta gira Latinoamérica y Australia y ha comenzado por España −primero en Barcelona− su periplo europeo que le llevará a actuará ante miles de seguidores en su particular ‘casita’. Tras su paso por España recalará en Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Paul McCartney mira a su infancia en su nuevo disco

El exBeatle lanza The Boys of Dungeon Lane, uno de sus trabajos más personales del músico, en el que revisita su infancia en el Liverpool de la posguerra y los años que marcaron el inicio de su trayectoria musical junto a John Lennon y George Harrison.

El disco, que llega a las tiendas este 29 de mayo, demuestra la versatilidad instrumental del músico, que experimenta con distintos estilos musicales que recorren el rock de Wings, las armonías propias de The Beatles y una serie de composiciones más íntimas guiadas por la narración y la melodía.

Felix Gonzalez-Torres, artista fundamental del siglo XX

El Museo Reina Sofía presenta Felix Gonzalez-Torres. Dulce venganza, una amplia retrospectiva dedicada al influyente artista cubano-estadounidense, cuya obra sigue más vigente que nunca. La exposición podrá verse en Madrid del 27 de mayo al 12 de octubre.

González-Torres, que pasó varias etapas de su vida en Madrid, abordó temas como el amor, la pérdida, la memoria, la identidad o la crisis del sida en una serie de instalaciones emblemáticas que han perdurado como referente del arte contemporáneo a lo largo del tiempo y que está caracterizado por el uso de materiales cotidianos como caramelos, bombillas, papel o cortinas.