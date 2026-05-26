Ritmos afro, memoria y resistencia en ‘Palenque’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Afrodisíaco apuesta por la raíz afro en ‘Palenque’, un álbum donde el tambor funciona como lenguaje de protesta, esperanza y conexión comunitaria.

Hay discos que suenan como música de fondo y ya, acompañamiento para pasar el tranque o la ya tan conocida “música para limpiar”, pero Palenque, el nuevo lanzamiento de Afrodisíaco, se siente diferente. Es un disco que suena a memoria, a historia negra y, sobre todo, suena auténtico.

La producción fue lanzada este lunes 25 de mayo en todas las plataformas diigitales, en medio del mes que recuerda la lucha por la libertad y celebra la cultura afro en nuestro país.

El disco es una producción de Afrodisíaco, grupo que en 2016 ganó un premio en el Festival de Viña del Mar, en la categoría folclórica, con la canción Viene de Panamá, y que además fue nominado al Grammy en 2018.

La producción funciona como un eco de la afropanameñidad, donde se mezcla una mirada a la actualidad del país con piezas tradicionales del folclore panameño. Uno de los ejemplos más claros es Coge el Pandero, una reinterpretación de un tamborito histórico que fue grabado originalmente en 1930 por el Grupo Istmeño.

La pieza es una canción de protesta y la letra habla sobre el sentimiento de los panameños desplazados durante la despoblación de la Zona del Canal. Afrodisíaco revivió esta joya con una mirada de protesta más actual, nombrando algunos de los retos que enfrenta el país en la actualidad.

Miroslava Herrera, una de las cantantes del grupo, reveló mediante sus redes sociales que realizar la portada del disco fue bastante retador y que estuvo a cargo de Evalynn De Ycaza, quien recreó un palenque en medio de la selva.

La portada del disco representa un palenque africano en una selva luminosa alejada de cualquier sentimiento de amenaza o peligro. Arte realizado por: Evalynn de Ycaza/Artista panameña

“El palenque ocurre en la selva, en un lugar seguro, adonde hemos ido a refugiarnos, donde no hay lucha, donde hay comunidad, donde hay una diversidad hermosa, donde las plantas nos abrazan, donde cantamos alrededor del fuego y el tambor sana nuestros corazones”, manifestó.

Añadió que también buscaban representar una selva alejada de cualquier sentimiento de amenaza o peligro y que, a pesar del reto que suponía crear una “selva luminosa”, fue posible.

En conversación con La Prensa, Tatiana Ríos, una de las integrantes del dúo musical, señaló que en esta entrega exploraron ritmos que no habían trabajado antes, como el tambor de Antón, tambor ciénaga de Chorrera, bunde y congo.

Miroslava y Tatiana de grupo musical Afrodisiaco.. Foto: LP / Alexander Arosemena

También manifestó que, aunque el disco tiene canciones con tono de denuncia, incluye temas más esperanzadores como Bonito Viento y Romperá, que buscan transmitir armonía, empatía y comunidad.

Reveló que el disco fue un trabajo que tomó tres años en realizarse y cuyo productor musical fue Billy Herrón.

Ríos explicó que el nombre Palenque hace referencia a los espacios donde se refugiaban los cimarrones que escapaban de la esclavitud. Para el grupo, el palenque simboliza comunidad, libertad, reunión y resistencia. “El palenque simboliza ese deseo de compartir, de tocar, de sudar y de ser libres.” señaló.