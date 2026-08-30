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    Entretenimiento

    Romance o estrategia: Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales

    Los artistas desatan una ola de especulaciones tras mostrar una íntima complicidad en Los Ángeles.

    Martha Vanessa Concepción
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    Romance o estrategia: Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales
    Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales.

    Los cantantes Karol G y Bruno Mars han causado revuelo en redes sociales en las últimas horas al protagonizar una serie de interacciones públicas llenas de afecto, complicidad e intriga, que aparenta ir más allá de una mera colaboración musical.

    Ambos promocionan “Still”, una balada romántica en inglés incluida en el nuevo álbum de la colombiana titulado justamente “No me arrepiento de sentir tanto”.

    Romance o estrategia: Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales

    La sospecha de que este vínculo trasciende lo estrictamente laboral cobró fuerza cuando Bruno Mars publicó un video en su cuenta oficial de Instagram. El cantante estadounidense utilizó los acordes de la canción como fondo y añadió una frase que paralizó las plataformas digitales: “Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”.

    Romance o estrategia: Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales

    La dedicatoria implícita apuntó directamente a la originaria de Medellín, con quien compartió escenario pocas horas después en el SoFi Stadium de Los Ángeles en el marco de la gira mundial “Tropitour”. Durante su presentación Mars sorprendió a la audiencia y se refirió a ella cariñosamente como “Princesa Carolina”.

    Romance o estrategia: Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales

    Para profundizar el enigma, la propia Karol G reaccionó publicando un carrusel de fotografías en redes sociales donde se les observa abrazados, brindando entrelazados y festejando en una celebración privada de su gira.

    Romance o estrategia: Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales

    El contexto personal de ambas celebridades alimenta aún más las teorías de un noviazgo, dado que ambos artistas se encuentran actualmente solteros; cabe recordar que la intérprete colombiana confirmó meses atrás el fin de su relación de tres años con el cantante Feid.

    Romance o estrategia: Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales
    Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales.

    Pese al fervor provocado en redes sociales, ninguno de los dos equipos de prensa ha emitido una confirmación oficial de un vínculo sentimental.

    La prensa especializada de portales como Infobae y la revista ¡Hola! debate activamente si se trata de un amor real o de una masiva campaña de mercadeo diseñada para impulsar la promoción de su sencillo en las listas de reproducción mundiales.

    Martha Vanessa Concepción

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