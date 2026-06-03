Romeo Santos y Prince Royce volverán a Panamá: así ha sido la historia de sus conciertos en el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los afamados exponentes de la bachata contemporánea, Romeo Santos y Prince Royce, volverán a encontrarse con el público panameño el próximo 28 de agosto, cuando se presenten en el estadio Rommel Fernández como parte de la gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour”.

El espectáculo marcará la primera gira conjunta de ambos artistas y reunirá en un mismo escenario a dos de las figuras más influyentes del género durante las últimas dos décadas.

La relación de Romeo Santos con Panamá se remonta a los años de auge de Aventura, agrupación con la que visitó el país en varias ocasiones durante la década de 2000. Tras iniciar su carrera como solista, regresó en 2013 con la gira de promoción de su álbum Fórmula Vol. 1.

Después volvió a Panamá el 6 de diciembre de 2018 con su “Golden Tour”, que tuvo como escenario el Rommel Fernández. Cinco años después, el 23 de mayo de 2023, presentó su gira “Fórmula Vol. 3” en el estadio Rod Carew.

Romeo Santos, en Panamá como parte de la gira Fórmula Vol.3 en 2023. Cortesía

En 2024, Romeo regresó nuevamente al país junto a los integrantes originales de Aventura como parte de la gira de reencuentro “Cerrando Ciclos”, uno de los eventos musicales más esperados por los fanáticos de la bachata.

[Lea también: Panamá ‘cerró un ciclo’ con Aventura y vibró al ritmo de la bachata]

En tanto, el primer concierto de gran formato de Prince Royce fue el 2 de agosto de 2012 en el entonces Figali Convention Center, durante la promoción de su álbum Phase II.

Ahora, más de una década después de su primera gran presentación en Panamá, Prince Royce regresará al país para compartir escenario con Romeo Santos en una gira que promete reunir algunos de los mayores éxitos de la bachata moderna.

Para el concierto del próximo 28 de agosto, aunque aún no han salido a la venta los boletos, la empresa productora ya reveló los precios de las distintas categorías:

+ Butacas sur: $30

+ Butacas superior este/oeste: $55

+ Butacas inferior este/oeste: $75

+ Gold: $100

+ Platinum: $125

+ VIP: $150

+ Lounge: $200

La gira inició el pasado 1 de abril en Milwaukee, Estados Unidos, y antes de llegar a Panamá, estarán por España, Italia, Reino Unido, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, entre otros.